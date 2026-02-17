사진=SBS '아니 근데 진짜'

'아니 근데 진짜' 미주가 과거 연애사를 공개했다.16일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 가수 조현아와 러블리즈 출신 미주가 출연했다.이날 연예계 투자 천재 ‘조렌버핏’ 조현아는 주식 수익률 질문에 "저보다 돈 많은 사람 너무 많아서"라면서도 "저는 장기투자이다 보니 몇 프로로 말하면 너무 높다"고 밝혔다. 그러면서 "이렇게 말할 수 있다. 가수 친구에게 3천만원을 맡겼는데, 그걸 1억원으로 돌려줬다"며 233% 수익률을 자랑해 눈길을 끌었다.더불어 우연히 산 아파트가 폭등한 사례도 공개했다. 조현아는 "우연히 길을 잘못 들어 발견한 한강 앞에 있는 아파트 위치가 너무 좋더라. 다음날 아파트를 샀다. 옥수동인데 6억원대에 샀다. 지금은 많이 올랐다"고 밝혀 놀라게 했다.미주는 과거 연애사를 털어놨다. 그는 "전 남친에 배신당해서 큰 상처가 있다. 완전 옛날 일인데, 크리스마스 날 일이 있어서 남친을 못 만났다. 다음 날, 전화가 왔는데 한 친구가 '우리 그룹 언니를 크리스마스에 불러서 나갔어. 그런데 언니가 아직도 안 들어왔다'고 했다"고 이야기했다.미주가 바로 남친한테 전화를 했더니 "절대 아니다. 죽어도 아니다"라고 잡아뗐다고. 그는 "정말 헤어지기 싫었는데, 바로 이별 통보를 했다"고 고백했다."친구 애인의 바람 목격하면 바로 친구에게 말해주냐?"는 질문에 미주는 "그렇다"고 답했다. 이에 조현아는 "미주가 내 전 남친 바람피운 것도 얘기해준 적 있다"고 전했다.미주는 "걘 진짜 쓰레기다. 언니한테 좋아한다고 하는 시기에 다른 여자한테도 고백했고, 나한테도 좋아한다면서 울고불고 빌면서 사귀자고 했지만 거절했다"고 털어놨다.그러면서 "현아 언니가 행복하게 남친 얘기하는데 나는 다 알고 있잖냐. '언니 안 돼'라고 하고, 썰을 다 풀어줬다. 3자 통화도 가능하니까 '내가 얘기했다고 하라'고 했다"고 덧붙였다. 조현아는 그런 상황에도 "바로 헤어지지는 않았다"고 말해 놀라게 했다.한편, 미주는 축구선수 송범근과 공개 열애 9개월 만인 2025년 1월경 결별했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr