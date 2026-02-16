/ 사진=텐아시아 DB

故 김새론이 세상을 떠난 지 1년이 흘렀다.배우 김새론은 지난해 2월 16일 서울 성동구 성수동 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 25세. 갑작스러운 비보는 연예계에 큰 충격을 안겼다.2000년생인 김새론은 2001년 잡지 모델로 연예계에 데뷔했다. 이후 2009년 이창동 감독의 영화 '여행자'에서 1000대 1의 경쟁률을 뚫고 주연으로 발탁되며 주목받았다. 당시 최연소로 칸 국제영화제 레드카펫을 밟으며 '천재 아역'이라는 평가를 받았다.2010년 영화 '아저씨'가 흥행에 성공하면서 대중적 인지도를 넓혔다. 이후 '이웃사람'에서 1인 2역을 소화했고, '도희야'로 다시 한 번 칸 국제영화제 레드카펫을 밟았다. 이 외에도 '나는 아빠다', '바비', '맨홀', '만신', '동네사람들' 등 다수의 영화와 드라마 '내 마음이 들리니', '여왕의 교실', '화려한 유혹', '마녀보감' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.그러나 2022년 5월 음주운전 사고로 경찰에 적발되며 활동을 중단했다. 벌금 2000만 원을 선고받았고, 당시 소속사였던 골드메달리스트와의 전속 계약도 해지됐다. 이후 드라마 '트롤리'에서 하차했고, 넷플릭스 시리즈 사냥개들에서는 일부 분량이 편집됐다. 연극 '동치미'를 통해 복귀를 시도했으나 여론 부담 속에 하차했다.고인 사망 이후에는 배우 김수현과의 교제 시점을 둘러싼 공방이 이어졌다. 유족 측은 고인이 미성년자였던 시기부터 약 6년간 교제했다고 주장했으며, 전 소속사가 7억 원의 채무를 지워 상당한 심리적 압박을 받았다고 밝혔다. 반면 김수현 측은 성인이 된 이후 교제했다고 반박했다. 이후 양측은 법적 대응에 나섰으며, 김수현은 기자회견을 통해 입장을 밝힌 뒤 유족 등을 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했다.고인이 세상을 떠난 뒤 유작도 공개됐다. 지난해 5월 영화 '기타맨'이 개봉했다. 극 중 김새론은 키보디스트 유진 역을 맡아 밴드 멤버들과 함께 성장하는 인물을 연기했다. '기타맨' OST 음원 수익은 한국생명존중희망센터에 전액 기부됐다.오는 3월 4일에는 배우 이채민과 호흡을 맞춘 영화 '우리는 매일매일'이 개봉한다. 모든 것이 혼란스러운 열일곱의 사랑과 우정을 그린 청춘 로맨스로, 고인의 마지막 작품이 될 전망이다.앞서 지난해 배우 이종혁은 자신의 SNS에 "새론... 생일이 같던 동네 꼬마후배...영면하길.. 끝내 삼촌이 소주 한 잔 못 사줬구나.. 그 곳에선 밝게 웃길 바란다"라며 김새론을 추모했다.짧은 생을 뒤로한 김새론은 작품 속에서 기억될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr