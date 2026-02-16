사진=텐아시아DB

배우 고(故) 최진실 딸인 인플루언서 최준희의 결혼설이 나왔다.지난 15일 한 매체의 보도에 따르면 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남에 위치한 L호텔에서 결혼식을 올린다. 예비신랑은 11세 연상 회사원으로, 최준희와 약 5년간 교제해온 것으로 알려졌다. 예비신랑은 최준희가 건강 악화 및 각종 이슈로 힘들어할 때마다 묵묵히 곁을 지켜주며 버팀목이 돼준 것으로 전해졌다.최준희는 배우 최진실과 프로야구 선수 조성민의 딸이다. 최진실, 조성민은 2000년 12월 결혼해 2001년 아들 최환희, 2003년 딸 최준희를 낳았으나, 2004년 결혼 약 5년 만에 이혼했다. 최진실은 2008년 10월, 조성민은 2013년 1월 세상을 떠났다.최준희는 모델 겸 인플루언서로 활동하고 있다. 96kg에서 41kg까지 체중을 감량해 화제를 모았다. 오빠인 최환희는 2020년 지플랫이라는 예명으로 가수 데뷔했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr