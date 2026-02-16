사진=금조 SNS

그룹 나인뮤지스 출신 금조가 엄마가 된다는 소식을 전했다.금조는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 "조심스럽게 여러분들께도 전해보는 임신 소식"이라며 남편인 뮤지컬 배우 백기범과 함께 찍은 사진을 공개했다.공개된 사진 속에는 금조와 백기범이 다정하게 얼굴을 맞댄 채 임신 테스트기를 들고 환하게 웃고 있는 모습. 금조는 "현재 임신 12주 차에 접어들었다"며 "4월부터 계획했지만 쉽게 찾아와주지 않던 아가가 조금 지쳤을 즈음 선물처럼 찾아왔다"며 벅찬 소회를 밝혔다.아기의 태명은 '파파의 사랑'이라는 의미를 담은 '파랑이'라고 알려졌으며, 성별은 아들인 것으로 확인됐다.금조의 이번 임신 소식에는 돌아가신 아버지를 향한 애틋한 그리움이 담겨 있다. 금조는 "답장이 올 리 없는 아빠에게 문자를 보내는 습관이 생겼다"며 "아빠에게 '아가 좀 보내달라'고 처음으로 부탁했는데, 내 생일에 두 줄을 확인했다"고 전했다.한편 1992년생으로 올해 33세인 금조는 2015년 나인뮤지스의 막내 멤버로 합류해 데뷔했다. 유닛 나인뮤지스A로도 활동하기도 했다. 이후 2022년 1살 연상의 뮤지컬 배우 백기범과 백년가약을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr