사진=유튜브 '일리네 결혼일기'

가수 에일리가 시험관 주사를 맞고 무대에 선 사실을 고백했다.14일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 '첫 임신 준비, 함께여서 견딜 수 있었던 시간들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 에일리는 시험관 시술을 위해 과배란 주사 등을 맞으며 임신을 준비하는 모습이 공개됐다. 남편 최시훈은 직접 엘일리 배에 직접 주사를 놔주며 "괜찮아? 아팠어? 잘했어" 등 응원과 격려를 아끼지 않았다.병원에서도 꼭 붙어 있던 잉꼬부부. 최시훈은 '난임부부 시술비 정부 지원'에 대해 이야기하며 "엄마가 예전부터 여자 대자연 날 심기를 건드리면 안 된다고, 스트레스 주면 안 된다고 했다"면서 "내가 여자로 태어나고, 자기가 남자로 태어나야 했다. 그래야 내가 아기도 가져줄 있는데, 아기를 내 대장에서 키울 수 없잖아"라고 토로해 웃음을 안겼다.최시훈은 과배란 주사를 놓기 전 "몸살 기운이나 두통이 있을 수 있다고 해서 걱정된다. 힘든 와중에 스트레스 덜 받고 잘 마무리하면 좋겠다"고 이야기했다. 첫 과배란 주사 놓은 후 그는 "걱정보다 괜찮아 보여서 다행이다. 바늘이 생각보다 커서 떨렸다"고 고백했다.중간 검진 이후 주사를 두 개 맞게 된 상황에 최시훈은 "남편들이 해줘야지"라며 사랑꾼 면모를 드러냈다. 에일리는 "아침에 눈 뜨면 공포영화다. '주사 맞자'라면서 들어온다"며 너스레를 떨었다.주사를 맞는 동안 에일리는 "무서워"라며 아파했다. 최시훈은 "아팠아? 내 스킬이 안 좋았나? 오늘도 고생했어"라고 위로했다. 그는 점점 늘어나는 아내 배의 주사 자국에 마음 아파했다.약 한 달간 이어진 주사와 병원 방문. 에일리는 난자 채취를 앞두고 "무섭다. 공연하면서 배가 너무 붓고, 아파서 점프를 못 했다. 뛸 때마다 너무 아팠다"고 밝혔다.에일리는 걷기도 힘들 정도라, 최시훈의 도움을 받아 계단을 오를 정도였다. 난자 채취 당일, 금식 상태였던 에일리는 "'안정 취하시고 식사 바로 가능하다'고 하더라. 내 첫 질문은 '갈비탕 먹어도 돼요?' 였다"며 웃음을 보였다.최시훈은 "시험관 주사 과정을 영상으로만 봤었는데 사실 잘 몰랐다. 와이프만 힘드니까 옆에서 스트레스 주지 말고 잘 챙겨주면 될 거라 생각했는데, 그 외에도 제가 해줄 수 있는 것들이 생각보다 많더라"면서 "힘들어도 웃으면서 모든 과정을 이겨내 준 자랑스러운 우리 이예진 씨 정말 기특하고 고생 많았다. 이제 시작이지만 언제나 옆에서든든한 남편으로 힘이 되어줄게"라며 "대한민국에서 시험관을 준비하는 예비 어머님들 모두 파이팅"이라고 응원했다.한편 에일리는 2024년 넷플릭스 '솔로지옥1' 출연자인 사업가 최시훈과 결혼, 현재 2세를 준비 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr