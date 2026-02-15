이미지 크게보기 사진=텐아시아DB

가수 장윤정이 친모와 절연했다고 알려진 가운데, 30여년간 서글픈 생일을 보냈다고 고백했다.15일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 설을 맞아 한반도 접경의 섬, 강화군에서 설날에 생일을 맞은 ‘국민 트로트 가수’ 장윤정이 출연했다.이날 방송에서 장윤정은 "저는 태어난 해의 음력 1월 1일이 생일"고 밝혔고, 이에 허영만이 "제대로 생일상을 차려 먹은 적이 없겠네"고 묻자 사연을 털어놨다.장윤정은 아버지가 장손이고 내가 장녀다. 자식이 딸로 태어난 것도 눈엣가시인데 생일이 설날이라 생일 밥을 먹을 수 없었다"며 당시를 회상했다.특히 그는 "어디서 조상과 같이 밥을 먹냐"는 소리를 들어야 했던 서러움을 털어놓으며, 차례상에 가려져 생일 밥상 한 그릇 조차 사치였던 어린 시절을 떠올렸다.이어 장윤정은 "서글픈 생일을 30년 정도 보냈다"면서 "연예인이 되고 나서야 '내 생일은 설날'이라고 자신 있게 말하기 시작했다"고 전했다.그는 결혼 후 달라진 현재의 생일 일상도 덧붙였다. 장윤정은 "결혼하고 나서부터 음력 생일을 당당하게 챙긴다"며 "설날 차례를 지내고 나면 시어머니께서 나를 위해 미역국을 따로 끓여주신다"고 자랑해 훈훈함을 자아냈다.한편 과거 어머니가 자신의 돈을 모두 탕진한 뒤 오히려 약 10억 원의 빚을 남겼다고 주장하며 자산을 둘러싼 분쟁 끝에 가족과 연을 끊은 상태로 알려졌다. 장윤정은 2013년 도경완과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr