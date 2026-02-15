사진 = 진세연 인스타그램
키 167에 몸무게 44kg로 알려진 배우 진세연이 성숙해진 미모를 자랑했다.

최근 진세연은 자신의 인스타그램에 "여러분여러분"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

사진 속 진세연은 화이트 톤의 깃털 같은 질감이 살아있는 블라우스에 베이지색 스커트와 재킷을 매치해 세련되면서도 우아한 분위기를 연출했다. 거울을 응시하며 머리카락을 만지는 모습에서는 자연스러운 청순함이 묻어났으며 거울 속 비친 환한 미소는 보는 이들까지 기분 좋게 만들었다.
전신사진에서는 재킷을 걸친 채 브이 포즈를 취하며 상큼한 매력을 발산했고 슬림한 각선미와 작은 얼굴로 완벽한 비율을 자랑했다. 특히 은은한 광채가 도는 피부와 커다란 눈망울은 인형 같은 미모를 한층 돋보이게 했다.
이를 본 팬들은 "진짜 귀엽다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "설 잘 보내세요" "연기 잘 보고 있어요" "진짜 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.

그런가하면 진세연은 SBS 예능 '미우새' 예고편에 출연해 '미우새' 아들들 중 첫 키스 상대가 있다고 밝혀 충격을 자아냈다. 또 진세연은 "당시 연애 경험이 없어 어려웠지만 열심히 노력했다"라며 비하인드까지 과감히 털어놨다.
한편 진세연은 1994년생으로 KBS 2TV 드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에 출연해 박기웅과 로맨스 연기를 펼치고 있다. 주연을 맡은 박기웅은 1985년생, 진세연은 1994년생으로 두 사람은 9살 차이가 난다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

