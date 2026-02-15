사진=장수원 유튜브

젝스키스 출신 장수원이 논란이 된 발리 여행기 풀 버전을 공개했다.15일 유튜브 채널 '장수원해요'에는 '1살 아이와 발리 초호화 리조트… 과연 괜찮을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 썸네일에 "논란의 발리 여행"이라는 문구를 달아 이목을 집중시켰다.이날 장수원 부부는 1살 딸과 함께 발리로 향했다. 일등석을 타고 발리로 향한 부부는 자정에 도착해 첫날을 통으로 날렸다.프라이빗 수영장이 있는 숙소에 부부는 만족했지만, 물과 친숙하지 않은 어린 딸은 이를 거부해 안타까움을 자아냈다. 홀로 운동하러 간 장수원은 "이 리조트에 2019년 젝키 예능 찍으러 왔더라"며 남다른 감회를 드러냈다.키즈풀을 발견한 장수원은 딸과 함께 워터 슬라이드를 타기 위해 준비했다. 아내는 "물 얼굴에만 안 묻게 하면 괜찮다"고 당부했고, 장수원은 "내가 들어야지"라며 든든한 모습을 보였다.그러나 사고는 순간에 발생했다. 미끄러져 내려온 장수원이 딸을 번쩍 들었지만, 물에 푹 빠지며 딸까지 잠긴 것. 당황한 딸은 물은 먹은 듯 기침을 했고, 장수원은 "미안 미안. 내가 방심했다"라며 당혹감을 감추지 못했다.장수원 아내는 "놀라게 하지 말라니까. 왜 그러는 거야"라며 우는 듯 얼굴을 감추고 속상함을 드러냈다. 장수원은 "슬라이드가 생각보다 빨랐다. 물 깊이를 확인했어야 했다. 엄마 울어?"라며 놀란 모습을 보였다.장수원은 "내 머릿속의 시뮬레이션은 이게 아니었다. 다음엔 더 재미있는 거 태워줄게"라며 회복한 딸을 보며 웃었지만, 장수원 아내는 "엄마 깜짝 놀랐다. 오늘 설사하면 아빠 책임이야"라며 발리밸리를 걱정했다. 장수원이 "오랜만에 엄마 양수 생각나지?"라며 너스레를 떨자, 아내는 그의 어깨를 주먹으로 때리며 한숨을 쉬었다.팬들은 댓글에 "그냥 물먹어서가 아니라 발리밸리 때문. 어른도 발리 물먹으면 장염 오는데, 아기 걱정이 얼마나 됐겠냐" "힘들게 서우 만났는데 예쁘게 봐달라" "애들 다 저렇게 큰다. 물도 먹으면서. 너무 자책 말라" 등의 응원글을 남겼다.앞서 장수원 부부는 지난 1월 29일 쇼츠를 통해 발리 여행기를 선공개했다. 당시 장수원이 1살 딸을 안고 짧은 슬라이드를 타다가 아기와 함께 물을 먹는 장면이 담겼고, 장수원은 가볍게 넘겼지만, 1살 연상의 아내는 콜록콜록 기침하는 딸을 보며 옷으로 얼굴을 가리고 우는 모습으로 '육아 방식' 논란이 된 바 있다.논란이 가열되자 제작진은 "장수원 아내가 운 건 아니었다. 그렇게 심각한 분위기도 아니라 영상을 올렸는데, 편집으로 심각한 분위기를 만든 거 같다. 앞으로 편집에 더 신경 쓰겠다"고 해명하기도 했다.한편 장수원은 2021년 1살 연상의 스타일리스트 지상은과 결혼, 이후 9번의 시험관 시술 끝에 2024년 딸 장서우 양을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr