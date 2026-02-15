사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 진세연의 첫 키스 상대가 최진혁으로 밝혀졌다.15일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 진세연이 스페셜 MC로 출연했다.이날 진세연은 "애교가 많냐"는 질문에 "대놓고 애교스럽지는 않지만, 좋아하는 분들 앞에서는 말투도 좀 바뀐다"고 밝혔다.모벤져스 향한 애교 발사를 요청하자, 그는 "오늘 만나 뵙게 돼서 너무 반갑습니다"라며 하트를 날렸다. 서장훈 "목소리에 애교가 장착되어 있다"며 감탄했다.진세연은 서장훈의 다정함을 이야기했다. 그는 "'아는 형님' 때 뵀다. 설정 스토리상 마지막에 손을 잡고 나갔는데, 엔딩 끝나고도 손을 놓지 않고 '오늘 고생하셨어요'라고 하더라. 다정하고 너무 좋으신 분"이라고 극찬했다.신동엽은 "촬영 끝났는데 왜 손을 끝까지 잡고 있었냐"고 추궁했고, 서장훈은 "마지막 인사였다"고 해명했다.신동엽은 "'미우새' 아들 김희철, 허경환, 최진혁, 윤민수 중 진세연의 첫 키스 상대가 있다"고 밝혀 궁금증을 자극했다.진세연은 "최진혁이 첫 키스 상대였다"고 밝히며 "열아홉부터 스무 살 될 때까지 촬영했는데, 19세 때는 대본에 '그냥 뽀뽀 느낌'이라고 적혀있었다. 해가 바뀌니까 '전보다 강하게'라고 적혀있더라 봉인 해제 느낌으로 써 주셨더라"며 웃어 보였다.그러면서 "사실 어려웠다. 사귀던 분도 없어서 그나마 일일드라마라 수위가 세진 않았다. 그냥 달달하게 열심히 했다"고 덧붙였다. 신동엽 은 "그래서 아쉬운 감이 있었냐"며 놀렸다."모태 솔로 아니라는 걸 강력하게 어필하고 싶다"는 진세연은 "20대 초중반쯤에 인터뷰하면서 '연애 경험 없다'고 했다. 모태 솔로로 소문이 났는데, 이후 연애했다고 밝혀도 기사가 안 나더라"고 속상함을 내비쳤다.이에 신동엽은 "그게 고민이라면, '장훈 오빠랑 손잡은 후에 마음이 있어요. 장훈 오빠 좋아해요. 돈 때문은 아니예요' 이런 거 해야 한다"고 조언했다.최진혁과 키스신을 찍었던 진세연은 "현재 김승수와 주말드라마 촬영 중이다. 아빠로 나온다. 일찍 딸 낳은 젊은 아빠"라고 밝혀 신동엽과 서장훈을 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr