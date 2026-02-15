사진 = 유튜브 채널 MBN '특종세상 - 그때 그 사람' / 텐아시아DB
가수 김종국과 함께 그룹 터보의 원년 멤버 김정남의 낮에는 가리비 양식장, 밤에는 밤무대에서 일하는 근황이 재조명되고 있다.

15일 MBN '특종세상 - 그때 그 사람' 공식 채널에는 "다시 회복할 수 있을까요?" 터보 김정남이 가리비 양식장에서 일하는 까닭은?｜특종세상 사없사 664회"라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상은 지난 2024년 12월 5일 방송분을 편집한 것이다.

영상 속 김정남은 현재 통영의 가리비 양식장에서 일하고 있다며 "제2의 인생을 살 수 있는 직업이 되지 않을까 싶어 도전했다"고 밝히며 근황을 전했다.
1990년대 그룹 터보로 데뷔해 화려한 전성기를 누렸던 김정남은 터보 시절 고된 활동과 부당한 수익분배, 사기 사건으로 인해 그룹을 떠날 수밖에 없었다고 털어놨다. 그는 "김종국과 프로그램 사회를 보던 중 검찰 수사관들이 찾아왔다"며, "당시 안 좋은 사건들이 이어지는 상황에서 사기를 당했다는 사실을 알게 됐다"고 전했다.

이후에도 시련은 계속됐다. 김정남은 "음반을 냈는데 또 사기를 당했다. 홍보하려면 돈이 필요하다고 해서 줬는데 방송이 안 잡혔다. 그때 피해 금액이 거의 2억 원"며 거액의 사기를 당했다고 말했다.

또 연이은 사기 피해로 결국 공황장애를 10년째 앓고 있다며 "완치가 안 된다. 명치 부근에 돌덩이가 하나 들어가 있는 것 같다"며 "심장이 바닥으로 떨어지는 느낌이 확 난다. 그때부터 가슴이 뛴다"며 수시로 불안함을 느낀다고 호소해 안타까움을 안겼다.
무대도 포기하지 않는다며 김정남은 "제가 설 수 있는 무대가 요즘 많지 않다. 혼자서 설 수 있는 무대도 없고"며 "불러주면 간다"고 20년째 밤무대 생활을 이어가고 있다고 말해 눈길을 끌었다.

이 외에도 김정남은 암에 걸리신 어머니에게 "평생 불효하는 것 같아 죄송하다"며 미안한 마음을 드러냈다. 또한 결혼에 대해서는 "못한 거지 안 한 게 아니다"라며, "여러 번 기회가 있었지만 결혼까지 이어지지 못했다"고 털어놨다.

마지막까지 희망을 잃지 않았던 그는 "내 주변 사람들, 부모님, 팬들이 나를 일으켜 세운다. 조금만 더 노력해서 나아진 모습을 보여드리겠다"고 열정을 보여 깊은 인상을 남겼다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

