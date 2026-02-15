이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '꼰대희' / 텐아시아DB

개그맨 장동민이 최근 실리프팅 시술을 받았다며 확 달라진 얼굴로 화제를 모았다.14일 유튜브 채널 '꼰대희'에 출연한 장동민은 선글라스를 끼고 등장해 눈길을 끌었다.장동민은 선글라스를 벗자마자 "쥐어 터진 것 같다"며 부은 얼굴을 드러냈다.이에 김대희는 "뭐야 얼굴이 왜 그래"며 눈을 크게 뜨며 놀라움을 감추지 못했고, 신봉선 역시 "눈탱이가 밤탱이가 됐다"며 걱정하는 모습을 보였다.이후 장동민은 선글라스를 벗으라는 요청에 다시 벗었고, "세상이 환하네"고 후련함을 드러냈다.장동민의 확 달라진 얼굴을 보고 김대희는 "주름살이 자글자글했는데 다 퍼졌다. 어려보인다"고 감탄했다.하지만 장동민은 표정 연기 도중, "아악"이라며 고통을 호소한 다음 눈물까지 흘렸다. 갑자기 코피도 흘러서 휴지로 닦아내기도 했다.고통을 호소하며 장동민이 "입이 안 벌어진다. 너무 아프다"고 하자, 김대희는 "실리프팅이 뭔데, 이렇게 아프냐"고 궁금해했다.장동민은 "코를 뚫고 눈을 뚫어서 쭉쭉 잡아당겼다"며 설명했고, 신봉선은 "마취 안 했냐"며 입을 다물지 못했다. 장동민은 "마치가 어딨냐. 그런 거 필요 없다. 바둑을 딱딱 두면서 다 쑤셔넣었다"고 너스레를 떨어 폭소케 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr