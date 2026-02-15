사진=텐아시아 DB

설 연휴 첫 날, 180분간 방송된 ‘설 특집 콘서트 성시경’이 ‘2049 시청률’ 1위를 차지했다.지난 14일 방송된 SBS ‘설 특집 콘서트 성시경’은 2049 시청률 1부 2.3%, 2부 2.7%를 기록해 동시간대 예능 시청률 1위 및 이날 방송된 예능 프로그램 통틀어 전체 1위를 기록했다. 분당 최고 시청률 역시 5.2%까지 치솟았다. (닐슨코리아 수도권, 가구 기준)‘설 특집 콘서트 성시경’은 지난해 12월 25일부터 28일까지 열린 ‘콘서트 성시경’의 TV판으로 송출됐다. 방송은 데뷔 25주년을 맞이한 성시경의 음악 타임라인을 그대로 따라갔다.이날 성시경은 데뷔 25주년에 대해 “아이가 태어나 대학을 졸업하는 시간”이라며 “큰 용기를 내서 결정한 공연이다. 떨리고 감회가 새롭다. 겁도 나지만 준비도 많이 했다”고 말했다.이어 이번 공연을 위해 금연과 절주를 했다는 성시경은 “정말 공연 생각만 했다. 그래서 올해 가장 행복한 날이 되어야겠다 생각하고 있다”며 이번 공연에 대한 남다른 마음을 전했다.특히 성시경을 위해 유재석, 아이유, 윤종신, 박진영, 신승훈, 최화정, 박경림 등 유명 동료들이 인터뷰에 참여했다. 음악평론가 임진모는 "어떻게 저렇게 술을 먹고 저 목소리를 유지하지?"라며 장난스럽게 성시경의 목소리를 치켜세웠고, 박진영은 "사람의 마음을 움직일 줄 아는 가수"라고 표현했다. 아이유는 "그 발음과 음성, 독보적인 이름이 바로 성시경"이라고 말했다.성시경은 ‘처음처럼’을 시작으로 ‘우린 제법 잘 어울려요’, ‘좋을 텐데’, ‘거리에서’, ‘안녕 나의 사랑’, ‘너의 모든 순간’, ‘희재’, ‘태양계’ 등 그동안 우리를 웃게 하고, 위로했던 대표곡들을 연이어 열창했다. 또 스페셜 게스트 마마무 화사와 ‘Good Goodbye’ 파격 댄스 듀엣 무대로 반전 매력까지 보여줬다.180분간 25년의 음악 인생을 노래한 성시경은 “잘 관리해서 오래오래 노래하겠다”며 앞으로의 다짐을 전했다. 이어 20대 당시 성시경이 불렀던 ‘내게 오는 길’을 열창하며 콘서트를 마무리했다.한편 성시경은 지난해 11월 성시경이 10년 넘게 호흡을 맞춘 매니저로부터 금전적인 피해를 입었다는 사실이 알려졌다. 당시 성시경의 소속사 에스케이재원 측은 "성시경 전 매니저가 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"면서 "사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인중이다. 현재 해당 직원은 퇴사한 상태"라고 밝혔다.충격을 받은 성시경은 연말 공연을 결정짓기 전 자신의 인스타그램을 통해 "솔직히 이 상황 속에서 무대에 설 수 있을지, 서야 하는지를 계속 자문하고 있다"며 속내를 고백한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr