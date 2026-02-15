사진=텐아시아 DB

이민정을 울게 하고, 허성태를 화장실도 못 가게 한 역대급 무대들이 드디어 베일을 벗는다.15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 ‘1등들’에는 ‘오디션 마니아’ MC 이민정을 필두로, MC 붐, 백지영, 허성태, 박지현, 김채원(르세라핌) 등 ‘오디션 전문’ 패널들이 총출동해 ‘1등들’에서 역대급 리액션을 쏟아낸다.예고편에선 MC 이민정이 눈물을 보였다. 데뷔 후 처음으로 음악 예능 MC에 도전하는 이민정은 첫 녹화 당일 ‘오디션 마니아’다운 해박한 지식을 대방출하며 현장을 이끌었다. 그러나 한 출연자의 무대가 시작되자마자 이민정은 참지 못하고 폭풍 눈물을 쏟아냈다. 그는 “예전 오디션 때도 이 무대를 보고 울어서 이번엔 안 울 줄 알았는데, 첫 소절부터 눈물 버튼을 켜는 보이스에 무너졌다”며 감격 섞인 극찬을 남겨 기대를 더했다.배우 허성태의 리액션 또한 주목할 만하다. 작품 속 카리스마와 달리 ‘F 감성’을 유감없이 발휘하며 반전매력을 보여줬다. 그는 “평소 2시간 반 이상 화장실을 못 견디는데, 지금 4시간 30분째 자리를 뜨지 못하고 있다”며 생리 현상마저 잊게 만든 무대의 마력에 감탄했다는 후문이다. 허성태가 “오늘 계탔다”라며 “출연료 받은 게 미안하다”고 말할 정도로 황홀해한 무대들의 정체가 궁금해진다.다수의 오디션에 심사위원으로 참여했던 백지영 역시 후배들의 성장에 전율했다. 그녀는 시작부터 “이런 대결은 상상만 해봤지 실제로 실현될 줄은 몰랐다. 어떻게 이분들을 다 섭외했냐”며 경악을 금치 못했다. 평소 냉철한 심사평으로 유명한 백지영이지만, 이날만큼은 우승자들의 일취월장한 실력에 “완벽하다”, “오디션 때보다 더 성장했다”며 연신 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.어린 시절부터 참가자들의 오디션을 지켜보며 꿈을 키웠다는 김채원은 “돈을 내고 봐야 할 정도로 귀 호강을 하는 것 같다”며 감탄했고, ‘미스터트롯2’ 준우승자 출신 박지현은 한 참가자의 무대에 “오늘 바로 입덕했다”고 선언하며 열혈 팬이 되었음을 인증해 무대에 대한 호기심을 높였다.한편 '1등들'은 이날 저녁 8시 50분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr