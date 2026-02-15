사진=노홍철 SNS

방송인 노홍철이 아프리카에서 사자와 찍은 인증샷이 논란이다.15일 한 아프리카 여행 전문 여행사의 SNS에는 지난달 30일 노홍철이 올린 게시물을 언급했다.당시 노홍철은 잠자는 사자 뒤에서 포즈를 취하는가 하면, 나무 위에 올라가 있는 사자의 배를 점프해서 터치하는 행동을 했다.여행사는 노홍철 게시물 속 사자에 대해 "정상으로 보이냐"며 "잠자는 사자로 동화적 포장을 해보려 해도 이 사자는 약에 취해있다"라고 했다.이어 여행사는 "사자가 졸린 눈으로 옆에서 걷고, 사자를 만질 수 있고, 사자의 배를 쳐도 저항하지 못하는 이유는 사자에게 약을 주입했기 때문"이라고 주장했다.또 해당 여행사는 "사자의 눈과 행동을 보라"며 "이들은 트랭퀼라이저(tranquilizer) 또는 세데이티브(sedative)와 같은 진정 수면제를 투여받아 무기력하고 졸린 상태다. 그들에게 무슨 짓을 하고 있냐"라며 동물학대를 지적했다.여행사는 2015년 다큐멘터리 'Blood Lions'를 언급하며, 관광객과의 촬영을 위해 약물을 주입하고 결국 '통조림 사냥'(Canned hunting, 갇힌 공간에서의 사냥)으로 이어지는 잔혹한 상업적 구조를 비판했다.아울러 "이런 곳이 꿈결처럼 포장돼 끔찍한 산업으로 발전하지 않길 바란다"며 노홍철의 계정을 직접 태그하기도 했다.논란이 확산되자 누리꾼들은 "동물 학대가 관광의 홍보 수단이 된 것 아니냐", "마취제 때문에 사자들이 서서히 죽어간다는데 너무 충격적이다"라며 우려를 표하고 있다. 반면 일각에서는 "노홍철 역시 실체를 모르고 방문한 피해자일 수 있다"며 신중한 반응을 보이고 있다.한편 노홍철은 현재 개인 유튜브 채널을 운영하면서 소통하고 있으며. SBS 예능 '마니또 클럽'에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr