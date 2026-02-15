사진=텐아시아DB

배우 진세연(33)이 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서 "'미우새' 아들들 중 첫 키스 상대가 있다"고 깜짝 고백한다.15일 설 특집으로 방송되는 SBS 예능 '미우새'에서는 며느리 프리패스 진세연이 스페셜 MC로 출연한다. 최근 진행된 스튜디오 녹화에 참여한 진세연은 "'미우새' 아들들 중 첫 키스 상대가 있다"는 폭탄 발언을 해 모두를 술렁이게 했다. 母벤져스는 내심 기대를 감추지 못했고, 이어 공개된 뜻밖의 이름에 스튜디오가 발칵 뒤집혔다고 전해진다.또 진세연은 "당시 연애 경험이 없어 어려웠지만 열심히 노력했다"라며 비하인드까지 과감히 털어놨다는 후문. 과연 진세연의 잊지 못할 첫 키스 주인공은 누구일지 관심을 모은다. 이날 진세연은 자신을 따라다니는 모태솔로 설에 대해서도 입을 연다. 10여 년 전, 모 방송에서 연애 경험이 없다고 밝힌 이후 지금까지 모태솔로 꼬리표가 따라다닌다는 것. 계속되는 오해에 진세연은 "이제는 연애 경험이 있다고 밝혀도 기사가 안 난다"라며 억울함(?)까지 토로한다.실제 연애 스타일을 밝혀 이목을 집중시키기도 한다. 평소 단아하고 청순한 이미지의 진세연은 "좋아하는 사람 앞에서는 말투가 바뀐다"라며 의외의 면모를 공개했고, 애교 시범까지 더해 모두의 이목을 집중시켰다. 진세연은 숨겨왔던 걸그룹 댄스 실력까지 선보이며 또 한 번 반전 매력을 예고했다고 해 더욱 기대를 모은다.진세연의 활약은 이날 오후 9시에 방송되는 '미우새'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr