사진=tvN '언더커버 미쓰홍' 방송 캡처

박신혜가 비자금 장부를 손에 넣고 과감한 결단을 내렸다. 앞서 2022년 박신혜는 배우 최태준과 백년가약을 맺었다.지난 14일 방송된 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’ 9회에서는 홍금보(박신혜 분)와 김미숙(강채영 분)의 눈물겨운 사연과 함께, 경제 한파로 위기를 맞은 한민증권의 어수선한 내부 상황이 그려졌다.이날 시청률은 케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 전국 기준 평균 7.1%, 최고 8.2%, 수도권 기준 7.1%, 최고 8.2%를 기록하며 안방 극장을 즐겁게 만들었다. tvN 타깃 남녀 2049 시청률 역시 전국 기준 모두 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 차지했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)앞서 1997년 외환위기(통칭 ‘IMF 사태’)가 찾아와 서민들의 아우성이 거리에 빗발치기 시작했다. 한민증권이 판매한 펀드 수익률도 바닥을 치면서 막대한 손해를 본 고객들이 일제히 고소장을 제출했고, 딸과 함께 살 집을 마련하기 위해 적극적으로 판촉에 나섰던 김미숙은 오히려 송사에 휘말릴 위기에 놓였다.김미숙은 딸에게 막대한 빚을 물려줄 수도 있다는 생각에 패닉에 빠졌고, 홍금보와 한민증권 강필범(이덕화 분) 회장 앞으로 두 통의 편지를 남긴 뒤 극단적 선택을 시도해 충격을 안겼다. 홍금보의 앞으로 남긴 편지에는 몇 년 전 김미숙이 다녔던 회계법인에서 한 회계사에게 여러모로 도움을 받았고, 그 은인이 다름 아닌 홍금보라는 사실이 담겨 있어 안방극장을 놀라게 했다.김미숙은 그 이후 홍금보의 존재를 잊지 않고 간직했고, 룸메이트로서 우연한 재회 이후 진짜 이름과 나이, 신분을 숨기는 홍금보에게 사정이 있을 것이라 짐작하고 진실을 숨겨줬다는 반전까지 밝혀졌다.한편 김미숙이 쓰러지면서 301호 룸메이트들의 분열이 시작됐다. 고복희(하윤경 분)는 김미숙을 사지로 밀어 넣은 궁극적 원인 제공자인 한민증권 사주 일가에 분개했고, 홧김에 홍금보 앞에서 강노라(최지수 분)의 진짜 정체를 밝혔다.홍금보 역시 필사적으로 무너뜨리려 했던 강 회장의 친딸이 강노라라는 것을 알고 경악했고, 룸메이트들의 사이는 급속도로 서먹해졌다. 이때 강 회장이 강노라에게 기숙사 생활을 접고 본가로 들어오라고 지시했고, 늘 웃음꽃이 피어나고 훈훈한 기류가 차올랐던 301호에는 적막이 흘렀다.한민증권은 김미숙에 관련한 소문을 덮으려 애썼고, 송주란(박미현 분) 비서실장은 룸메이트인 홍금보와 고복희를 불러 입단속을 시도했다. 잔인하고 적나라한 민낯 앞에서 분노한 홍금보는 인내심의 한계를 경험했고, 김미숙의 이야기를 한낱 가십으로 삼으며 꼬치꼬치 캐묻는 차중일(임철수 분) 부장의 태도에 폭발했다.그런가 하면 신정우(고경표 분)도 점차 노골적으로 속내를 드러냈다. 정부의 공적 지원을 받지 못한 한민증권에 자금을 투입해 줄 해외 투자사로 자신과 몰래 손잡은 DK벤처스를 끌어들인 것. DK벤처스는 본격적으로 한민증권을 집어삼킬 계획을 세웠고, 회사를 가볍게 해야 한다며 인원 감축을 요청했다. 이렇듯 ‘IMF 사태’로부터 시작된 칼바람이 한민증권 내부에 들이닥쳐 긴장감을 일으켰다.부서별로 해고자 명단을 작성하라는 지시가 내려왔고, 무려 25년이라는 세월 동안 헌신을 다한 회사에 사직서를 던진 소경동(서현철 분) 부장과 해고자 명단에 오른 방진목(김도현 분) 과장 등 ‘소.방.차’도 유례없는 불황의 위기 앞에 뿔뿔이 흩어지고 말았다. 이제야 막 팀워크를 다지기 시작한 위기관리본부도 결국 해체하며 급변하는 전개로 시청자들의 눈을 뗄 수 없게 했다.9회 방송 말미에는 상황을 뒤집는 놀라운 스토리가 펼쳐졌다. 소실된 줄 알았던 한민증권 비자금 회계 장부가 김미숙의 딸 김봄(김세아 분)의 스케치북 틈에서 발견된 것. 본래 목적이었던 비자금 장부를 손에 넣은 홍금보는 증권감독원으로 금의환향하는 대신 다른 선택을 해 이목을 집중시켰다. 룸메이트 고복희에게 비자금을 함께 훔치자고 제안하며 “같이 할래요?”라고 말하는 홍금보의 모습은 짜릿한 엔딩을 완성했다.한편 ‘언더커버 미쓰홍’은 15일 밤 9시 10분 10회가 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr