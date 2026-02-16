사진=tvN

사진=AM엔터테인먼트

사진=AM엔터테인먼트

11일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 tvN '스프링 피버' 안보현의 종영 인터뷰가 진행됐다. 웹툰을 원작으로 한 드라마 '스프링 피버'는 찬 바람이 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)가 얼어붙은 마음을 녹여가는 봄날의 핫한 핑크빛 로맨스를 그린 작품이다. 지난 10일 자체 최고 시청률 5.7%(닐슨코리아, 유료방송 가구 기준)를 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 마지막 회 다음 날 열린 인터뷰에서 안보현은 최종회를 혼자 시청했다며 이렇게 말했다.안보현은 극 중 얼어붙은 마음도 녹일 '촌므파탈 직진러' 선재규 역을 맡았다. 187cm의 다부진 체격으로도 잘 알려진 그는 학창 시절 복싱 선수로 활동했으며, 배우 데뷔 전에는 모델로도 일했다. 반대로 핑크빛 호흡을 맞춘 윤봄 역의 이주빈은 161cm로 알려져 있다. 이 같은 차이는 스토리적 요소뿐 아니라 '덩치 케미'라는 비주얼 측면에서도 시청자들의 호응을 끌어냈다. 안보현은 1988년생, 이주빈은 1989년생으로 또래다. 케미가 좋다는 반응이 이어지며 '현실 커플'을 응원하는 목소리도 있었지만, 최종회 혼자 봤다고 밝히는 등 사적인 핑크빛 관계로 이어진 분위기는 아닌 것으로 보였다.안보현은 '스프링 피버'를 마친 소감에 관해 "칭찬을 많이 해주셔서 굉장히 뿌듯했다. 다들 웃으면서 전화를 주고받는 모습을 보니 이 작품이 남긴 여운이 더 특별하게 느껴졌다. 고생했다는 한마디로 끝나는 것이 아니라 모두가 해피엔딩을 선물 받은 기분이었다. 주인공 혼자 잘 먹고 잘사는 이야기가 아니라, 마을 사람 모두의 오해가 풀리고 애정이 쌓이는 엔딩이 특히 따뜻하게 다가왔다"라고 설명했다.안보현은 올해 '스프링 피버'로 성공적인 시작을 알렸으며, SBS '재벌X형사2' 첫 촬영을 곧 앞두고 있다고 밝혔다. 그는 "작년에는 영화 개봉 외에 방송이나 매체 활동이 거의 없었다. '스프링 피버'에서 받은 좋은 기운을 이어 '재벌X형사2' 촬영장에서도 최선을 다해 임하겠다"라며 미소 지었다."촬영을 마친 '신의 구슬'이라는 작품도 공개를 기다리고 있어요. 지금까지 보지 못하셨던 새로운 비주얼과 연기에 도전한 작품이에요. 저도 결과가 궁금하고 엄청난 스케일로 제작된 만큼 공개되는 날이 빨리 오기를 기대하고 있습니다."안보현은 '스프링 피버'를 통해 좋은 에너지를 얻었다고 강조하며 "내일모레 '재벌X형사2'에 합류하는데, 더 활기찬 모습으로 인사드릴 수 있을 것 같은 자신감이 생겼다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr