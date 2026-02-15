사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 변하지 않는 빛나는 미모를 자랑했다.최근 이민정은 자신의 인스타그램에 "감쟈합니다^^ 생일"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이민정은 흰색 셔츠를 입고 긴 머리를 자연스럽게 내린 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 이민정 품에는 흰 크림으로 장식된 큰 케이크가 놓여 있고, 케이크 위에는 분홍빛 꽃들이 풍성하게 올려져 화사한 분위기를 만든다.케이크 중앙에는 연두색 글씨로 'MINJUNG'와 'with my SATUR' 문구가 적혀 있어 시선을 끈다. 배경은 군더더기 없는 흰 벽과 커튼으로 정돈돼 있고 한쪽에는 리모컨 형태의 기기가 보이며 담백한 실내 분위기 속에서 케이크와 꽃 장식이 더 또렷하게 부각된다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "꽃보다 더 예뻐요" "너무 예뻐" "화이팅" "생일 축하드려요" "즐거운 설 연휴 보내시고 새해 복 많이 받으세요" 등의 댓글을 달았다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr