사업가 노희영이 '천하제빵'에서 심사를 맡은 미미를 언급했다.지난 14일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'(이하 '데이앤나잇')에는 노희영이 출연했다.노희영은 현재 MBN 예능 '천하제빵'에 심사위원으로 출연 중이다. 노희영은 "처음에 '천하제빵' 출연을 고사했다"며 "MC와 심사위원 리스트를 봤는데, 좀 아닌 것 같은 생각이 들었다"고 밝혔다.특히 그는 "오마이걸 미미를 진짜 걱정했다"며 "'아니 쟤가 무슨 심사를 해'라고 생각했다. 좋아하는 것과 평가를 하는 건 다르다"고 짚었다. 그러나 이내 노희영은 "근데 너무 놀랐다. 너무 잘한다"라며 미미의 평가를 칭잔했다.노희영은 미미에 대해 "노력도 굉장히 많이 한다. 그냥 먹는 게 아니라 공부하려는 자세가 있다"고 호평했다. 이어 "어떤 맛을 평가해야 하는지도 안다. 소비자로서만 평가한다"며 "나보다 훨씬 잘해서 재밌었다"라고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr