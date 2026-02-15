/ 사진제공=NEW

드라마 부부의 세계의 '국민 쓰레기'부터 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'의 부성애 짙은 아버지까지. 매 작품마다 다른 얼굴을 보여온 박해준이 영화 '휴민트'로 돌아왔다. 그는 악역 이미지에 대한 질문에도 "좋은 작업이면 한다"는 담백한 기준을 제시했다.영화 '휴민트'(감독 류승완)는 서로 다른 목적으로 블라디보스토크에서 충돌하게 된 사람들의 이야기를 그린다. 박해준은 주 블라디보스토크 북한 총영사 황치성으로 분했다.이날 박해준은 작품을 향한 반응에 대해 "기대도 많이 했고 작품 자체가 빈틈이 없고 잘 만들어진 작품이라고 사람들이 많이 얘기해주셔서 작품 잘 봤다고 해주시는 것 자체가 기분이 좋다" 고 말했다. 이어 "다른 영화도 그렇고 '휴민트'도 그렇고 영화관에서 봐야 할 작품들이 나오는 것 같아서 기분이 좋다"고 덧붙였다.그는 극장 관람의 의미도 강조했다. 박해준은 "영화관에서 꼭 안 봐도 된다는 영화도 있지만 이 영화는 영화관에서 보면 훨씬 더 좋으니까, 영화관에서 봐야 느낄 수 있는 장점이 있는 영화라고 소개가 되니까 기대감도 있다"고 밝혔다.과거 드라마 '부부의 세계'에서 강렬한 빌런 캐릭터로 '국민 쓰레기'라는 별명까지 얻었던 그는 이미지 변화에 대한 질문에 "개인적으로 변화를 계속 보여주고 싶다. 계획해서 한 건 아니고 좋은 작품이었으니 앞뒤 안 재고 하는 편"이라고 말했다.그러면서 지난해 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 부성애 가득한 아버지 역할로 온 국민의 눈물을 쏟게 했던 것에 대해서는 "내 이미지를 계속 유지하고 싶은데 너무 빨리 그렇게(악역) 된 게 아니냐고 얘기하기도 하는데 그럴 계획이 없다. 즐겁게 촬영하고 좋은 대본에 좋은 작업 환경이 있으면 하는 거다"라고 덧붙였다.이번 작품에서 다시 빌런을 연기한 것에 대해서는 "류승완 감독님이 하는데 빌런인 게 뭐?, 이런 느낌이다"라며 대수롭지 않다는 듯 웃어 보였다.'부부의 세계' 당시 수많은 별명을 얻었던 만큼, 이번 작품에서 새로운 수식어가 붙을지에 대한 질문도 이어졌다. 그는 "제가 별명을 다 만든 게 아니다. 알아서 지어줬으면 좋겠다"며 "2주 정도 지났을 때 뭔가 좀 더 생기지 않을까"라고 너스레를 떨었다.박해준은 악역이 잘 맞는다고 생각하느냐는 질문에 "악역을 맡고 싶다 그런 마음은 없다. 좋은 작업이 있으면 그냥 한다"고 답했다.대본 선택 기준에 대해서도 솔직하게 말했다. "(조)인성이는 류승완 감독 작품은 시나리오도 안 보고 한다더라. 나는 대본을 꼭 보는데"라며 웃은 그는 "류승완 감독님은 진짜 시나리오를 안 보고 해도 될 것 같다. 시나리오보다 나온 결과물이 훨씬 좋다"고 말했다.이어 "이 사람이면 정말 작은 역할이나 큰 역할이나 내 역할이 나쁘게는 안 나올 것 같다는 믿음이 생긴 것 같다"고 덧붙였다.그는 "좋은 작품의 기준도 여러 가지가 있다. 좋은 환경도 있고 내가 재밌게 촬영하겠다는 그런 기대감도 있다. 그런 걸 하나하나 따지고 싶진 않지만 그중에 한 가지라도 있으면 그 선택에 가까이 가는 것 같다"고 말했다.그러면서 함께 호흡을 맞춘 조인성에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "인성이의 품이 크다. 마지막 엔딩 때 인성이의 넓게 쳐다보는 시선 같은 것들이 완전히 영화를 잡아주는 것들 같아서 너무 좋았다"고 말했다.이어 "(그 장면을 보는데) 키다리 아저씨가 작업할 때도 현장에서도 우리를 품어주더니 영화에서도 우리를 품어주는구나 싶더라"라며 고마움을 전했다.영화 '휴민트'는 11일 개봉했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr