배우 박해준이 작품 선택 기준을 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '휴민트'에 출연한 박해준을 만났다.영화 '휴민트'(감독 류승완)는 서로 다른 목적으로 블라디보스토크에서 충돌하게 된 사람들의 이야기를 그린다.박해준은 주 블라디보스토크 북한 총영사 황치성으로 분했다. 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 부성애 가득한 아버지 역할로 온 국민의 눈물을 쏟게 했던 박해준은 이번 영화에서는 빌런으로 변신했다.이날 박해준은 악역이 잘 맞는다고 생각하느냐는 질문에 "악역을 맡고 싶다 그런 마음은 없다. 좋은 작업이 있으면 그냥 한다"고 답했다.대본 선택 기준에 대해서도 솔직하게 말했다. "(조)인성이는 류승완 감독 작품은 시나리오도 안 보고 한다더라. 나는 대본을 꼭 보는데"라며 웃은 그는 "류승완 감독님은 진짜 시나리오를 안 보고 해도 될 것 같다. 시나리오보다 나온 결과물이 훨씬 좋다"고 말했다.이어 "이 사람이면 정말 작은 역할이나 큰 역할이나 내 역할이 나쁘게는 안 나올 것 같다는 믿음이 생긴 것 같다"고 덧붙였다.그는 "좋은 작품의 기준도 여러 가지가 있다. 좋은 환경도 있고 내가 재밌게 촬영하겠다는 그런 기대감도 있다. 그런 걸 하나하나 따지고 싶진 않지만 그중에 한 가지라도 있으면 그 선택에 가까이 가는 것 같다"고 말했다.그러면서 함께 호흡을 맞춘 조인성에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "인성이의 품이 크다. 마지막 엔딩 때 인성이의 넓게 쳐다보는 시선 같은 것들이 완전히 영화를 잡아주는 것들 같아서 너무 좋았다"고 말했다.이어 "(그 장면을 보는데) 키다리 아저씨가 작업할 때도 현장에서도 우리를 품어주더니 영화에서도 우리를 품어주는구나 싶더라"라며 고마움을 전했다.영화 '휴민트'는 11일 개봉했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr