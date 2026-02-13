사진=박소영 SNS

개그우먼 박소영(39)이 임신했다는 소식이 알려졌다.13일 한 매체는 "박소영은 최근 임신을 확인하고 주위의 축하와 축복 속에 태교에 집중하고 있다"고 보도했다.보도에 따르면, 박소영은 시험관 시술을 쉬던 중 자연 임신으로 2세를 만나게 됐다. 현재 임신 4개월차로, 태교에 집중하며 출산을 준비 중인 것으로 전해졌다.박소영은 자신의 유튜브 채널 '주부됐쏘영'을 통해 시험관 시술 과정을 꾸준히 공개해 왔다.한편 박소영은 2008년 KBS 23기 공채 개그우먼으로 데뷔했다. '개그콘서트' 코너 '사마귀 유치원', '멘붕스쿨', '두근두근' 등에 출연했다. 2020년부터 지난해까지는 tvN '코미디 빅리그'에 출연했다.그는 2024년 5세 연하의 야구선수 문경찬(34)과 결혼했다. 문경찬은 2015년 KIA 타이거즈에 입단해 프로야구 선수 생활을 시작했다. NC다이노스와 롯데 자이언트를 거쳐 2023년 은퇴했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr