사진제공=어트랙트

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 영국 록 밴드 핑크 플로이드(Pink Floyd)의 헌정 프로젝트에 참여하며 협업을 진행했다.지난 10일 피프티피프티 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 'Wish You Were Here'(위시 유 워 히얼) 커버 영상은 핑크 플로이드 공식 SNS에도 게시되며 화제를 모았다. 피프티피프티는 핑크 플로이드의 동명 곡 발매 50주년을 기념하는 프로젝트의 일환으로 해당 곡을 재해석해 선보였다.이번 프로젝트에 국내 아티스트 최초로 참여한 피프티피프티는 소속사를 통해 소회를 밝혔다. 멤버들은 "학창 시절 밴드부 활동을 하며 록 음악을 즐겨 들었는데, 전설적인 밴드인 핑크 플로이드의 음악을 커버하게 되어 믿기지 않는다"며 "헌정 프로젝트라는 점에서 더욱 의미 있게 느껴진다"고 전했다.이어 "꿈에 가까워진 기분이었고 이번 작업을 통해 한 단계 더 성장한 것 같아 특별하고 영광스럽다"며 "시간이 흘러도 울림을 주는 음악이 대단하다고 느꼈으며, 저희도 누군가에게 힘이 되고 오래 기억되는 팀이 되고 싶다"고 덧붙였다.피프티피프티는 이번 커버를 준비하며 가창 기교보다 원곡의 감성을 전달하는 데 집중했다. 특히 곡 후반부에 가사를 대화하듯 주고받는 파트를 새롭게 구성해 그리움이라는 정서를 위로하듯 표현했다. 멤버들은 이 구간을 가장 애착이 가는 지점으로 꼽았다.전홍준 어트랙트 대표는 "핑크 플로이드의 음악에서 받은 감동이 한국 대중음악을 기획할 때 큰 영감이 되어왔다"며 "그들과 피프티피프티가 연결된다는 것에 진심 어린 감사와 깊은 영광을 표한다"고 밝혔다.글로벌 시장에서 주목받고 있는 피프티피프티는 이번 협업을 기점으로 향후 다양한 음악 활동을 지속할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr