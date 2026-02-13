그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 영국 록 밴드 핑크 플로이드(Pink Floyd)의 헌정 프로젝트에 참여하며 협업을 진행했다.
지난 10일 피프티피프티 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 'Wish You Were Here'(위시 유 워 히얼) 커버 영상은 핑크 플로이드 공식 SNS에도 게시되며 화제를 모았다. 피프티피프티는 핑크 플로이드의 동명 곡 발매 50주년을 기념하는 프로젝트의 일환으로 해당 곡을 재해석해 선보였다.
이번 프로젝트에 국내 아티스트 최초로 참여한 피프티피프티는 소속사를 통해 소회를 밝혔다. 멤버들은 "학창 시절 밴드부 활동을 하며 록 음악을 즐겨 들었는데, 전설적인 밴드인 핑크 플로이드의 음악을 커버하게 되어 믿기지 않는다"며 "헌정 프로젝트라는 점에서 더욱 의미 있게 느껴진다"고 전했다.
이어 "꿈에 가까워진 기분이었고 이번 작업을 통해 한 단계 더 성장한 것 같아 특별하고 영광스럽다"며 "시간이 흘러도 울림을 주는 음악이 대단하다고 느꼈으며, 저희도 누군가에게 힘이 되고 오래 기억되는 팀이 되고 싶다"고 덧붙였다.
피프티피프티는 이번 커버를 준비하며 가창 기교보다 원곡의 감성을 전달하는 데 집중했다. 특히 곡 후반부에 가사를 대화하듯 주고받는 파트를 새롭게 구성해 그리움이라는 정서를 위로하듯 표현했다. 멤버들은 이 구간을 가장 애착이 가는 지점으로 꼽았다.
전홍준 어트랙트 대표는 "핑크 플로이드의 음악에서 받은 감동이 한국 대중음악을 기획할 때 큰 영감이 되어왔다"며 "그들과 피프티피프티가 연결된다는 것에 진심 어린 감사와 깊은 영광을 표한다"고 밝혔다.
글로벌 시장에서 주목받고 있는 피프티피프티는 이번 협업을 기점으로 향후 다양한 음악 활동을 지속할 계획이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
지난 10일 피프티피프티 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 'Wish You Were Here'(위시 유 워 히얼) 커버 영상은 핑크 플로이드 공식 SNS에도 게시되며 화제를 모았다. 피프티피프티는 핑크 플로이드의 동명 곡 발매 50주년을 기념하는 프로젝트의 일환으로 해당 곡을 재해석해 선보였다.
이번 프로젝트에 국내 아티스트 최초로 참여한 피프티피프티는 소속사를 통해 소회를 밝혔다. 멤버들은 "학창 시절 밴드부 활동을 하며 록 음악을 즐겨 들었는데, 전설적인 밴드인 핑크 플로이드의 음악을 커버하게 되어 믿기지 않는다"며 "헌정 프로젝트라는 점에서 더욱 의미 있게 느껴진다"고 전했다.
이어 "꿈에 가까워진 기분이었고 이번 작업을 통해 한 단계 더 성장한 것 같아 특별하고 영광스럽다"며 "시간이 흘러도 울림을 주는 음악이 대단하다고 느꼈으며, 저희도 누군가에게 힘이 되고 오래 기억되는 팀이 되고 싶다"고 덧붙였다.
피프티피프티는 이번 커버를 준비하며 가창 기교보다 원곡의 감성을 전달하는 데 집중했다. 특히 곡 후반부에 가사를 대화하듯 주고받는 파트를 새롭게 구성해 그리움이라는 정서를 위로하듯 표현했다. 멤버들은 이 구간을 가장 애착이 가는 지점으로 꼽았다.
전홍준 어트랙트 대표는 "핑크 플로이드의 음악에서 받은 감동이 한국 대중음악을 기획할 때 큰 영감이 되어왔다"며 "그들과 피프티피프티가 연결된다는 것에 진심 어린 감사와 깊은 영광을 표한다"고 밝혔다.
글로벌 시장에서 주목받고 있는 피프티피프티는 이번 협업을 기점으로 향후 다양한 음악 활동을 지속할 계획이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT