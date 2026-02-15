유민상, 결국 소신 발언했다…먹방 원조 아니랄까봐, "배달 국밥은 국밥 아냐" ('내많상')

/ 사진=텐아시아 DB

유민상이 "배달 국밥은 국밥 아니다"라는 소신 발언을 한다.오는 15일 방송되는 코미디TV 예능 '내가 많이 먹을 상인가?'(이하 '내많상')에서 김민경은 포천의 식물원 콘셉트 대형 베이커리 겸 이탈리안 레스토랑을 찾는다.레스토랑 메뉴는 생각보다 푸짐한 구성으로 등장하며, 깻잎 오일 파스타와 해물 로제 떡볶이, 판단잎 크림 라테 등 다양한 메뉴가 소개된다. 특히 크림 라테에 사용된 판단잎은 '동남아의 바닐라'로 불리는 향신료로 어른들의 입맛에도 잘 맞는 메뉴로 그려질 예정이다.이어 김민경은 양주에서 장작 통닭 오픈런에 도전한다. 평일·주말 한정 판매라는 설명 속 참나무 장작에 40분간 훈연한 통닭과 닭볶음탕이 차려진다. 노릇하게 구운 통닭 위에 치즈를 더한 비주얼까지 더해지며 겨울 식탁 분위기를 완성할 예정이다. 이어 건대 양꼬치 골목에서는 중국 현지 방식으로 완성된 족발 덮밥 탐방이 이어진다.유민상은 양산에서 갈비 한 상을 마주한다. 갓 지은 솥밥과 갈비탕, 매운 갈비찜까지 이어지는 식탁이 공개되며, 최근 국밥에 대한 이야기를 전하며 “배달 국밥은 국밥 아니야! 국밥은 가서 먹어야 한다"는 발언이 방송을 통해 공개된다.이어 진주 대학가 감성의 공간에서는 그라브락스 연어와 육회 콘이 등장한다. 과자 콘에 육회를 올린 낯선 조합을 마주한 유민상이 “과자에 고기?"라고 반응한 뒤 "음식계의 흥선대원군"이라고 표현한다.전국을 오가며 각자의 선택으로 식탁을 완성하는 먹방 여정은 이날 오전 10시 방송되는 '내많상'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr