사진=빌리언스

2010년 비연예인과 결혼한 배우 허성태가 '크래시'의 새로운 시즌으로 안방에 돌아온다.허성태는 2026년 하반기 방송 예정인 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'에 정채만 역으로 출연한다.'크래시2 : 분노의 도로'는 지난 2024년 인기리에 방송된 '크래시'의 두 번째 이야기다. 교통 범죄 수사라는 참신한 소재와 도로 위 빌런들을 단죄하는 교통 범죄수사팀(T.C.I, Traffic Crime Investigation)의 통쾌한 팀플레이, 속도감 넘치는 카 체이싱 액션이 어우러져 장르적 쾌감을 극대화한 작품이다. 방영 당시 ENA 드라마 역대 시청률 2위를 기록하며 큰 반향을 일으켰다.뜨거운 기대 속 돌아온 '크래시2 : 분노의 도로'에서는 남강서 교통 범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부 소속 광역수사대로 거듭나 전국 단위 교통 범죄 사건을 해결한다. 더욱 교묘하고 거대해진 교통 강력 범죄자들을 일망타진하는 브레이크 없는 수사 활극으로 또 한 번 시청자들에게 짜릿한 카타르시스를 선사할 예정이다.허성태는 극 중 뺑소니로 아내를 잃은 아픔을 간직한 T.C.I의 든든한 버팀목이자 팀장 '정채만' 역으로 다시 한번 분해 새로운 사건 추적에 나선다.시즌 1에 이어 시즌 2에도 합류하게 된 허성태는 "불법과 악행을 저지르고도 적반하장, '내로남불'로 일관하는 범죄자들이 판치는 세상에 미약하게나마 일침을 가할 수 있는 의미 있는 작품"이라며 "'크래시2'에 다시 한번 재료로 쓰일 수 있게 돼 진심으로 감사하다. 정채만의 아내 뺑소니 사건의 실마리를 풀 수 있기를 기대한다"라고 전해 기대감을 더했다.허성태는 올 상반기 방송 예정인 MBC 새 드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'에 이어 '크래시2 : 분노의 도로'까지 잇달아 캐스팅 소식을 전하며 '명배우'로서 활발한 행보를 이어가고 있다. 특히 '크래시'의 두 번째 시즌으로 다시 한번 정채만 역으로 돌아오는 허성태가 어떤 새로운 서사와 감정선을 그려내며 글로벌 시청자들을 사로잡을지 관심이 집중되고 있다.'크래시2 : 분노의 도로'는 2026년 하반기 첫 방송 예정이며, KT 지니 TV에서도 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr