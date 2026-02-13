가수 박서진, 김용빈/사진=텐아시아DB

'제14회 탑텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)' 예선 투표가 진행되고 있는 가운데 가수 김선호, 김용빈, 배우 김유정, 가수 박서진, 전유진(가나다순)이 국내 '최고의 글로벌 아티스트' 유력 후보가 됐다. 예선 투표가 이어지는 가운데, 최종 TTA 결선 진출자가 누가 될지 주목된다.2025 하반기 국내 '최고의 글로벌 아티스트'를 선정하는 TTA 예선 투표가 지난 9일 오전 10시부터 진행되고 있다. 투표는 오는 18일 밤 11시 59분까지 진행된다.13일 오후 2시 기준 셀럽챔프 애플리케이션을 통해 진행되고 있는 남자 솔로 부문 예선 투표 1위는 김용빈, 2위는 박서진이다. 이들 각각의 득표율은 42.45%, 36.82%로 742표 차이로 1위와 2위가 갈리고 있다. 여자 솔로 부문에선 1, 2위가 각각 전유진, 김다현이다. 전유진은 42.72%로 득표율 35.40%인 김다현보다 277표를 더 받고 있다.베스트 송 부문에선 박서진의 '당신이야기'가 1위에 올랐다. 77.85%의 득표율로 압도적인 인기를 보였다. 장민호의 '내 곁에 있어주'가 그 뒤를 이어 13.7%의 표를 받았다. 1위와는 1222표 차이를 보였다.김유정과 김혜윤이 여자 배우 부문 1위와 2위에 올랐다. 이들 각각은 41.45%, 31.88%의 득표율을 가졌고, 188표 차이를 보이고 있다. 남자 배우 부문에선 김선호와 변우석이 경쟁을 펼치고 있다. 김선호의 전체 중 52.34%, 변우석은 29.42%의 표를 받았다.텐아시아가 주관하는 '제14회 TTA'는 2025년 하반기 최고의 글로벌 아티스트를 뽑는 행사다. K팝 및 K 콘텐츠를 대표하는 아티스트들이 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 제14회 TTA에서 경쟁하고 있다.이번 예선을 통해 뽑힌 부문별 TOP2 아티스트들은 결선 경쟁을 통해 '2025년 하반기 최고의 글로벌 아티스트'로 선정된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr