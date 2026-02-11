프로미스나인/ 사진=어센드

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 일본에서 본격적인 시작을 알린다.소속사 어센드에 따르면 오는 4월 1일 프로미스나인이 일본 데뷔 EP 'LIKE YOU BETTER(japanese ver.)'('라이크 유 배터')를 발매하고 현지 활동에 돌입한다.이번 프로미스나인의 일본 EP에는 지난해 한국에서 발매된 프로미스나인의 미니 6집 'From Our 20's'(프롬 아월 투엔티스) 타이틀곡 'LIKE YOU BETTER'와 수록곡 'Love=Disaster'(러브=디재스터)가 일본어 버전으로 담긴다. 여기에 일본 오리지널곡 'Sky Runner'(스카이 러너), 각 곡의 인스트루멘털까지 총 6곡이 수록된다.프로미스나인은 이에 앞서 오는 28일 일본 도쿄에서 '2025-26 fromis_9 WORLD TOUR ENCORE 'NOW TOMORROW.' IN TOKYO'('2025-26 프로미스나인 월드 투어 앙코르 나우 투모로우. 인 도쿄')를 개최하고 현지 팬들과 만난다.프로미스나인은 지난해 국내에서 'From Our 20's', 리메이크 디지털 싱글 '하얀 그리움'을 발매하며 열일 행보를 펼쳤다. 특히 'From Our 20's'의 타이틀곡과 '하얀 그리움'으로 음악방송 1위를 차지하는 등 괄목할 만한 성과를 거뒀다.프로미스나인의 일본 첫 EP 'LIKE YOU BETTER(japanese ver.)'는 오는 4월 1일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr