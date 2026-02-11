사돈과 동거설 터졌다…배인혁·노정의, 한집서 육아 중('우주를 줄게')

사진제공=tvN

‘우주를 줄게’ 배인혁, 노정의의 동거 생활이 본격 시작된다.tvN 수목드라마 ‘우주를 줄게’ 측은 11일, ‘사돈남녀’ 선태형(배인혁 분)과 우현진(노정의 분)의 심상치 않은 동거 생활이 담긴 사진을 공개했다.지난 방송에서는 예기치 못한 사고로 20개월 조카 우주(박유호 분)의 보호자가 된 선태형과 우현진의 다이내믹한 일상이 그려졌다. 당장 살아갈 집이 필요한 선태형과 우주를 맡아줄 도우미가 필요한 우현진, 각자의 이익을 위해 조건을 내걸고 공동 육아 계획을 세우며 동거 계약을 체결하는 두 사람의 모습은 앞으로의 전개를 기대케 했다.공개된 사진 속 한집살이를 시작한 선태형과 우현진의 일상은 하루도 조용할 날이 없다. 어쩐 일인지 스파크 튀는 살벌한 신경전을 벌이고 있는 두 사람. 서로를 향해 내뿜는 불꽃 눈빛이 흥미롭다. 이어 선태형을 향해 휴대폰을 들이밀며 의문의 영상을 보여주는 우현진의 모습도 눈길을 끈다. 억울하다는 듯 머리를 헝클이며 짜증 섞인 분노를 표출해 내는 그에 당황한 선태형. 여기에 티격태격하는 두 사람의 눈치를 보는 우주까지, 과연 이들의 동거에 어떤 일들이 벌어진 것인지 궁금증을 증폭시킨다.‘우주를 줄게’ 제작진은 “오늘(11일) 방송되는 3회에서 본격적인 공동 육아에 돌입한 선태형과 우현진의 모습이 그려진다. 우현진이 출근한 사이, 우주를 돌보기 시작한 선태형의 능숙한 듯 어딘가 허술한 육아기가 웃음을 불러일으킬 것”이라며 “우주네에 불어닥친 또 다른 예기치 못한 사건도 기대해 달라”고 전했다.‘우주를 줄게’ 3회는 오늘(11일) 밤 10시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr