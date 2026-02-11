'솔로지옥5' 임수빈♥박희선, 현커설 터졌다…집 데이트 인증→교환 학생 신청까지 [종합]

사진=SNS

넷플릭스 '솔로지옥5' 임수빈과 박희선이 현실 커플(현커) 가능성에 대한 여러 추측담이 확산되고 있다.지난 10일 공개된 ‘솔로지옥5’ 11, 12회에서는 최종 다섯 커플이 탄생했다. 최종 선택에서 임수빈과 박희선은 서로를 지목했고, 두 사람은 "운명인가보다", "생각하는 게 똑같네" 등의 대화를 나누며 손을 잡은 채 지옥도를 떠났다.이후 임수빈, 박희선의 지인 계정을 통해 두 사람이 ‘솔로지옥5’ 최종회를 함께 시청하고 있는 영상이 공개됐다. 영상 속 두 사람은 송승일이 박희선에게 김민지, 임수빈이 한 침대에서 잤다는 사실을 전하는 장면을 담겼다. 지인이 “한 마디 해봐”라고 권하자, 임수빈은 카메라를 바라보며 “승일이 형 왜 그랬어요”라고 말했다.두 사람이 같이 최종화를 보는 모습이 공개되며 '현커'에 무게가 실리고 있다. 이런 가운데 확인되지 않은 두 사람에 대한 추측글과 목격담도 확산되고 있다.특히 미국 케네기 멜론 대학교에 재학 중인 박희선은 '솔로지옥5' 촬영 이후 자신의 SNS에 연세대, 서울대에 교환 학생을 신청했다고 밝힌 바 있다. 이에 박희선이 임수빈과의 롱디를 극복하고자 한국으로 오는 것 아니냐는 추측이 이어졌다.'솔로지옥5' 촬영 이후 진행된 콘텐츠에서 임수빈 왼손 약지에 반지가 포착 돼 커플링이 아니냐는 의혹도 제기됐다.한편, 오는 14일에는 '솔로지옥5' 스핀오프인 '솔로지옥 리유니언' 방송이 공개될 예정이다. 이에 두 사람이 리유니언에서 현커를 인증할 지 관심이 모이고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr