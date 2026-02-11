사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 윈터의 요리 솜씨에 감동했다.카리나는 지난 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "윈쫀쿠 굉장해 엄청나"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윈터가 직접 만든 것으로 보이는 두바이 쫀득 쿠키를 카리나가 받은 모습. 카리나는 "솔직히 어제 라이브 방송 볼 때는 불안했는데, 이게 무슨 일이야"라며 맛에 깜짝 놀란 태도를 보였다.한편 그룹 내 메인보컬 포지션인 윈터는 SM엔터테인먼트 입사 당시 춤으로 발탁됐다고 알려졌다.두 사람이 속한 에스파는 지난달 31일과 1일 양일간 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 열린 'SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA'(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 참여했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr