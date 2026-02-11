그룹 코르티스/사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 빌보드 차트에 22주 연속 진입했다.10일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 14일 자)에 따르면 가수 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈'에서 각각 25위와 20위를 기록했다. '월드 앨범' 차트에서는 6위에 올랐다.팀의 멤버 마틴과 건호는 지난 10일 공개된 유튜브 채널 TEO의 프로그램 '살롱드립'에 출연했다. 두 멤버는 해당 방송에서 팀의 곡 'GO!' 안무를 선보이며 등장했다. 이들은 음료를 마시는 동작이나 기립 인사 등의 행동을 통해 신인 가수의 모습을 보였다. 마틴과 건호는 "현재 다음 앨범을 작업 중이다. 활동 기간은 아니지만 평소 출연을 희망했던 프로그램에서 근황을 전하게 되어 감사하다"라고 소감을 밝혔다. 이에 방송인 장도연은 "때 안 탄 청년들 같다. 청정 구역을 보는 것 같다"라고 언급했다.건호는 팀의 운영 방식에 대해 "뮤직비디오를 직접 기획하며, 최근 새 앨범 회의 중 의견 차이가 있었으나 원만히 해결했다"라고 설명했다. 이는 멤버 전원이 음악, 안무, 영상을 공동 제작하는 팀의 특성을 반영한다. 본인의 성명이 가사에 포함된 수록곡 'FaSHioN'과 관련해서는 "숙소 생활 중 발생한 실제 에피소드를 바탕으로 가사를 작성했다"라고 제작 배경을 공개했다.마틴은 소속사 선배 그룹인 방탄소년단과 투모로우바이투게더를 잇는 신인으로서의 입장에 대해 "선배들의 활동을 본보기 삼아 발전하겠다는 의지를 갖게 됐다"라고 답했다. 이어 "최근 가수 제이홉을 만났는데 편안하게 대해주어 감사했다"라고 덧붙였다. 이외에도 마틴은 개인적인 잠버릇과 숙소 생활, 가족 관련 일화 등 일상적인 내용을 전달했다.코르티스는 오는 4월 발매를 목표로 새 앨범을 준비하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr