'솔로지옥5' 최미나수♥이성훈, 최종 커플됐다…"다른 사람 상상 안 가"

‘솔로지옥5’에서 어장 빌런으로 등극한 최미나수가 이성훈(샘 리)와 최종 커플이 됐다.
지난 10일 공개된 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’ 11, 12회에서는 최종 선택을 하는 출연자들의 모습이 그려졌다.
이날 이성훈은 “호감도가 너무 많고 나에겐 특별하고 밖에 나가서 더 알아가고 싶다”며 최미나수를 최종 선택했다. 그는 “한국이든 미국이든 어디든 찾아가겠다”며 최미나수를 향한 애정을 드러냈다.
이에 최미나수는 “다른 사람들보다 너와 있을 때 내가 좋아하는 나의 모습이 나온 것 같다”며 “네가 아닌 다른 사람과 이곳을 떠나는 건 상상이 안 간다. 많이 고맙다”며 성훈을 선택했다.
두 사람은 손을 잡고 지옥도를 떠났고, 이성훈은 “우리 결국 이렇게 됐다. 네가 자꾸 돌고 돌고”라고 말했다. 이에 최미나수는 “네가 중간에 나한테 친구 하자고 하지 않았냐”고 투닥거렸다.
한편, '솔로지옥5'는 총 다섯 커플이 탄생했다. 최미나수·이성훈, 김민지·송승일, 임수빈·박희선, 이주영·김재진, 김고은·우성민이다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 10일 공개된 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’ 11, 12회에서는 최종 선택을 하는 출연자들의 모습이 그려졌다.
이날 이성훈은 “호감도가 너무 많고 나에겐 특별하고 밖에 나가서 더 알아가고 싶다”며 최미나수를 최종 선택했다. 그는 “한국이든 미국이든 어디든 찾아가겠다”며 최미나수를 향한 애정을 드러냈다.
이에 최미나수는 “다른 사람들보다 너와 있을 때 내가 좋아하는 나의 모습이 나온 것 같다”며 “네가 아닌 다른 사람과 이곳을 떠나는 건 상상이 안 간다. 많이 고맙다”며 성훈을 선택했다.
두 사람은 손을 잡고 지옥도를 떠났고, 이성훈은 “우리 결국 이렇게 됐다. 네가 자꾸 돌고 돌고”라고 말했다. 이에 최미나수는 “네가 중간에 나한테 친구 하자고 하지 않았냐”고 투닥거렸다.
한편, '솔로지옥5'는 총 다섯 커플이 탄생했다. 최미나수·이성훈, 김민지·송승일, 임수빈·박희선, 이주영·김재진, 김고은·우성민이다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT