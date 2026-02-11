사진=이영지 SNS

가수 이영지가 암표상을 향한 강경 대응을 시사했다.이영지는 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "암표상 내가 다 척결한다. 너네 가만히 있어"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 고전 애니메이션 속 인물이 장검을 빼들고 비장한 표정을 짓고 있는 모습. 오는 3월 7일과 8일 진행되는 자신의 월드투어 티켓을 두고 많은 팬들이 티켓팅에 실패하자 이같이 경고한 것.앞서 한 팬은 이영지에게 "30만원을 내고 보는 건 안 되냐"고 물었다. 그러자 이영지는 "절대 안 된다"며 "티켓 가격을 만원 깎아보려고 온갖 노력을 하는데 그걸 웃돈 주고 사냐. 그러지마라"라고 만류했다.한편 이영지는 다음달 7일과 8일 양일간 올림픽공원 올림픽홀에서 자신의 세 번째 투어 '2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0> IN SEOUL'로 팬들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr