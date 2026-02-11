사진=텐아시아DB

가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 선공개 타이틀곡 'CINEMA'(시네마)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.소속사 EDAM엔터테인먼트는 11일 0시 우즈 공식 SNS 채널을 통해 첫 정규 앨범 'Archive. 1'(아카이브. 1)의 선공개 타이틀곡 'CINEMA' 뮤직비디오 티저 영상을 올렸다.공개된 티저는 캠코더를 쥔 채 영화관에 홀로 앉아 있는 남성의 모습으로 시작된다. 이어 여성의 목소리로 "Do you remember"라는 나레이션이 삽입됐으며, 밴드 사운드와 함께 두 연인이 공유했던 과거의 기억들이 순차적으로 제시된다. 행복했던 순간부터 갈등 상황까지 이별 후 지난 시간을 회상하는 시점이 담겼다.영상은 곡 제목인 'CINEMA'를 시각화한 영상미와 색감을 활용해 연출됐다. 티저 영상에 포함된 우즈의 음색은 신곡의 전반적인 분위기를 예고하며 본편에 대한 정보를 전달한다.선공개 타이틀곡 'CINEMA'는 지난해 열린 우즈의 단독 콘서트에서 무대로 먼저 공개돼 팬들의 관심을 받은 곡이다. 후렴구의 멜로디와 우즈의 고음역대 가창, 영화 상영을 소재로 한 가사가 특징인 트랙이다.우즈의 선공개곡 'CINEMA'와 'Bloodline'은 오는 2월 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되며 첫 정규 앨범 'Archive. 1'은 3월 4일 출시된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr