사진=수영 SNS

그룹 소녀시대 멤버이자 배우 수영이 소중한 사람들과의 생일을 인증했다.수영은 지난 10일 자신의 인스타그램에 말 두 마리와 하트 그리고 숫자 100을 나타내는 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 수영이 생일을 즐기고 있는 모습. 특히 그는 소녀시대 멤버 일부인 티파니, 유리, 윤아, 서현과 함께였으며, 집에서는 친언니 최수진과 생일을 만끽했다.한편 수영은 배우 정경호와 14년째 공개 열애 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr