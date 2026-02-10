사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 차태현이 회사 운영이 순항 중이라고 밝혔다.10일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 배우 차태현이 게스트로 등장했다.이날 차태현이 조인성과 공동 대표로 설립한 매니지먼트사가 주목을 받았다. 최근 '런닝맨'에서 사옥까지 공개하며 화제가 됐던바.차태현은 "우리끼리 매니저 한 명씩 해서 작게 하자고 했는데, 임주환, 진기주까지 4명 소속되어 있다"고 설명했다."회사 설립 후 여러 곳에서 계약 문의가 왔다"고 밝힌 차태현은 "소규모 회사라, 사람이 없어서, 챙길 수가 없다고 고사했다"고 이야기했다.이에 서장훈과 김구라는 "홍경민 정도는 챙겨야지. 장혁은 들어가도 되지 않냐"며 회사 없는 '용띠클럽' 멤버들을 언급했다. 차태현은 "홍경민은 혼자 회사를 하고 있고, 장혁은 저희가 솔직히 이익이 나지 않는 분들은 어쩔 수 없다"고 냉정하게 평가했다.대표로서 부담감에 대해 차태현은 "배우 이제훈 씨가 소속사 대표더라. 기사를 봤는데 월급날 눈앞이 하얘진다고 하더라"면서 "저도 월급날 압박은 있는 것 같다"고 고백했다.차태현은 "우리는 투자 받는 게 아니라 우리 돈으로 줘야 한다"면서 "이제 1년이 됐는데, 다행히 저작자가 안 나서 성과급도 줬다. 나름 뿌듯했다"고 밝혔다.그러면서 "계산을 잘해야 했는데, 대충 하다 보니 성과급을 너무 많이 줬더라. 매니저들끼리 회의하다가 '우리가 이 정도 받을 정도는 아닌 것 같은데'라는 말이 나왔을 정도"라고 털어놔 놀라게 했다. 김숙은 "좋은 회사다"라며 미소를 지었다.한편 20년 지기 절친 차태현과 조인성은 신생 매니지먼트 회사인 '베이스캠프컴퍼니'를 설립해 공동 사장으로 운영 중이다. 최근 사옥에 공실이 많고, 직원이 출근도 하지 않아 우려를 안겼으나, 직원 성과급을 줄 정도로 안정적으로 운영 중인 사실이 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr