사진 = 장가현 인스타그램

사진 = 장가현 인스타그램

배우 장가현이 밝은 미소가 담긴 근황을 전했다.최근 장가현은 자신의 인스타그램에 미소 이모지가 담긴 멘트와 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 장가현은 화려한 금장 프레임 거울 앞에서 셀카를 찍으며 흰색 상의에 검은 버튼 포인트를 더한 스타일링을 선보였다. 블랙 스커트와 스타킹, 로퍼를 매치해 단정하면서도 또렷한 실루엣을 강조했고 샹들리에 조명이 비치는 실내 공간이 클래식한 무드를 더했다.다른 사진에서는 붉은 소파가 놓인 공간의 테이블에 앉아 카메라를 바라보며 미소를 지었다. 흰색 상의를 그대로 유지한 채 편안한 포즈로 앉아 머그컵과 접시가 놓인 테이블, 실내 식물 장식과 어우러진 여유로운 분위기를 담았다.이를 본 팬들은 "너무 아름다우세" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "미모가 상큼하고 우아하고 청순하고 이쁘다" "각선미녀" 등의 댓글을 달았다.앞서 장가현은 인스타그램에 집단폭행 피해를 고백해 충격을 자아냈다. 장가현은 "나는 날라리들의 주 타겟이었다"며 "전학과 동시에 일진 이진 삼진들이 달라붙었고 온갖 시련을 겪어야 했다"고 말문을 열었다.이어 장가현은 "발걸기, 뒤에서 종이 던지기, 욕하기 다들 이유가 웃겼는데 지들이 좋아하는 남자애들이 나를 좋아한다는 이유였다"며 "결국 이진 정도랑 친해져서 좀 편안히 학교를 다닐수 있었다"고 했다. 또 장가현은 "본드 불고 막 이러는 진짜 일진이랑 한판 붙었는데 나의 긴팔과 다리로 내가 이겼다"며 "피를 보면서(무기를 썼음) '흥 내가 이겼지' 했는데 소년원을 다녀온 그녀의 언니에게 내 친구들까지 다 불려가서 단체로 두들겨 맞았다"고 했다.한편 장가현은 1998년 영화 '조용한 가족'으로 데뷔해 드라마 '부부클리닉 사랑과 전쟁'에 출연했다. 또 015B 객원 보컬 출신으로 잘 알려진 가수 겸 프로듀서인 조성민과 2000년 결혼했다. 이후 2020년에 이혼 후 TV조선 '우리 이혼했어요 2'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr