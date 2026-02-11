[공식] 차학연, Q156 멘사 회원됐다…수학 천재로 여고생 김향기와 호흡 ('로맨스의 절댓값')

사진=소속사 제공

쿠팡플레이가 하이틴 시리즈 '로맨스의 절댓값'의 화려한 캐스팅과 함께 오는 4월 공개를 확정했다.'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 로맨스 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다.낮에는 평범한 학생, 밤에는 로맨스 소설 작가로 살아가는 여고생 ‘여의주’ 역은 김향기가 맡았다. 김향기는 아역 배우로 데뷔해 영화 '마음이'로 얼굴을 알린 이후, 천만 관객을 동원한 영화 '신과 함께' 시리즈를 비롯해 드라마 '캐셔로', '러브 : 트랙 – 민지 민지 민지', 영화 '한산' 등 다양한 작품으로 탄탄한 연기력을 입증해왔다. 이번 작품에서는 현실과 상상을 자유롭게 넘나드는 ‘여의주’를 자신만의 톤으로 섬세하게 그려낼 예정이다.IQ 156의 멘사 회원이자 수학 천재 냉미남 ‘가우수’ 역은 차학연이 연기한다. 드라마 '은중과 상연', '노무사 노무진', 영화 '태양의 노래' 등에서 연기 스펙트럼을 확장해 온 차학연은 지적인 매력과 단단한 존재감으로 김향기와의 유쾌한 케미스트리를 선보인다.이와 함께 성격도 분위기도 확연히 다른 꽃미남 선생님 라인업도 눈길을 끈다. 분위기 메이커이자 다중언어 능력자인 일본어 선생님 ‘노다주’ 역에는 김재현(엔플라잉), 테토남 매력의 체육 선생님 ‘정기전’ 역에는 손정혁, 다정하고 스윗한 국어 선생님 ‘윤동주’ 역에는 김동규가 합류해 각기 다른 매력으로 작품에 활기를 더할 예정이다.연출은 드라마 '청춘시대', '보라! 데보라' 등을 통해 섬세한 감각을 인정받은 이태곤 감독이 맡았다. 현실과 상상이 교차하는 독특한 설정을 리듬감 있게 풀어내며, '로맨스의 절댓값'만의 발랄하고 설레는 톤을 완성할 예정이다. 여기에 CJ ENM O'PEN 2021 수상작을 바탕으로 첫 장편 시리즈를 선보이는 이민주 작가가 집필을 맡았다.'로맨스의 절댓값'은 오는 4월 쿠팡플레이에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr