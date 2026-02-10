엔하이픈/ 사진=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 한국과 미국에 이어 일본에서도 인기를 증명했다.10일 일본레코드협회에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 지난 1월 기준 출하량 25만 장을 넘겨 골드 디스크 '플래티넘' 인증을 획득했다. 일본레코드협회는 매월 음반 누적 출하량을 기준으로 '골드'(10만 장), '플래티넘'(25만 장), '더블 플래티넘'(50만 장) 등으로 구분해 인증한다.'THE SIN : VANISH'는 일본에서 발매되자마자 오리콘 데일리 앨범 랭킹(1월 21일 자) 정상을 차지하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 또한 라인뮤직 주간 '앨범 톱 100' 1위(집계기간 1월 14~20일)를 비롯해 오리콘과 빌보드 재팬 주간 차트 최상위권에 들었다. 높은 현지 인기에 힘입어 오는 14일 도쿄에서는 이 앨범의 서사가 담긴 영상을 상영하는 글로벌 팬이벤트 'VAMPIRE IS COMING'도 예정돼 있다.'THE SIN : VANISH'는 앞서 초동 판매량(발매 직후 일주일간의 음반 판매량) 207만 장을 넘겨 팀 통산 네 번째 '더블 밀리언셀러'가 됐다. 미국에서는 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 2위로 직행했다. 이로써 엔하이픈은 6개 앨범을 연속해 이 차트 '톱 10'에 올려놓는 호성적을 이어갔다.한편 엔하이픈은 '2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽'에서 다방면으로 활약하고 있다. 이들의 미니 3집 'MANIFESTO : DAY 1'의 수록곡 'SHOUT OUT'이 팀코리아 공식 응원가로 선정돼 국가대표 선수단에 활력을 더하고 있다. 멤버 성훈은 성화 봉송 주자로 나서 K-팝과 스포츠의 가교 역할을 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr