김수철, '은인' 안성기 생각에 눈물 쏟았다…"아무도 거들떠 안 볼 때 지원해줘"

사진=KBS1 '아침마당' 영상 캡처

김수철이 은인과도 같은 고(故) 안성기를 그리워하며 눈물을 쏟았다.10일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 가수 김수철이 출연했다.김수철은 안성기와의 인연에 대해 이야기했다. 대학교 시절부터 안성기와 알았다는 김수철은 "국악을 공부하면 수입이 없다. 돈이 떨어진다. 국악 공부한 걸 녹음해야 하는데 자존심에 여기저기 기웃거릴 수도 없더라"며 "성기 형한테 '내가 국악 공부를 해야 하는데 돈이 떨어졌다'고 했더니 성기 형이 다음날 큰 돈을 입금해줬다. 그걸로 녹음했다"고 밝혔다. 이어 "7~8년이 지나니 또 돈이 떨어졌다. 그때는 오케스트라와 해서 돈이 더 많이 들었다. 또 성기 형한테 '또 녹음해야 하는데' 했다. 보통은 '돈 안 되는데 왜 자꾸하냐' 해야하는데 '얼마 필요하냐'며 또 그 다음날 입금해줬다"고 회상했다.김수철은 안성기의 추천으로 영화 '고래사냥'에도 함께할 수 있었다고. 김수철은 "'고래사냥' 감독님이 키 작고 어리버리한 배우를 찾는데 없더란다. 안성기 형이 '내 주변에 있다'며 나를 불렀다. 그래서 제가 캐스팅됐다"고 비하인드를 전했다.김수철은 안성기를 향한 고마운 마음을 표했다. 그는 "국악을 아무도 거들떠보지 않을 때 날 지원해줬다. 돌아가시기 전까지 가끔 연락했는데 나중에 몸이 마비되면서 연락이 안 되더라. 형수와 통화했는데 '막바지가 왔구나' 싶더라"며 눈물을 쏟았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr