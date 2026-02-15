사진=텐아시아DB

사진=넷플릭스 '흑백요리사2' 미공개 클립 영상 캡처

김성운 셰프가 트레이드마크가 된 장발 헤어스타일에 얽힌 비화를 털어놨다.최근 서울 한남동 테이블포포에서 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 참여했던 김성운 셰프를 만났다.김성운 셰프는 '흑백요리사2'의 백수저 참가자로 최종 공동 8위를 기록했다. 이탈리안 레스토랑 '테이블포포', 한식주점 '포차포포'를 이끌고 있는 그는 '태안 사람'이라는 정체성을 태안의 제철 해산물, 지역 식재료를 활용한 요리로 담아낸다. '흑백요리사2'에서 김성운 셰프는 지역 식재료와 손맛에 집중한 요리 스타일을 선보였고, 투박하지만 진정성 있는 태도로 프로그램의 리얼리티를 살렸다.'흑백요리사2'에서 김성운 셰프는 장발의 헤어스타일로 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 사실 이 헤어스타일은 의도된 콘셉트는 아니라고. 그는 "원래 서래마을에서 있었는데, 거기서 6년 넘게 머리를 깎아주시던 분이 있었다. 그런데 제가 옥수동으로 이사를 가게 됐다. 이사를 간다고 한 후로 연락이 안 됐다"라고 말했다. 이어 "제가 오타쿠 같은 기질이 있어서 한 번 정한 곳을 잘 안 바꾼다. 머리 깎으면 꼭 그 사람한테 가고, 밥 먹으면 그 밥집에 가고, 족발 먹으면 그 족발집만 간다"고 전했다.알고 보니 장발 스타일은 새 미용실을 찾지 못하면서 머리가 자연스럽게 길러진 것. 김성운 셰프는 "다른 미용실 가는 게 두렵더라. 머리 이상하게 자르면 스트레스 받지 않나"라며 웃었다.결국 김성운 셰프는 집 근처 미용실을 찾게 됐다. 그는 "옥수동 집 앞 미용실에 갔다"며 "짧게 잘라달라고 했는데 디자이너가 '지금 스타일도 괜찮으니 한 번 길러보라'고 하더라"고 말했다.김성운 셰프는 "사실 머리 말리는 게 귀찮다. 저한테는 머리 말리는 시간도 아까운 사치"라며 "셰프들이 대부분 머리가 짧은 이유도 빨리 샴푸하고 빨리 출근하려는 목적 때문이다. 서래마을에 있을 때는 머리 감는 것도 3분컷이었다. 출퇴근 시간을 허비하고 싶지 않아서 집도 업장 위층이었다"라고 말했다. 다만 "요즘은 어쩔 수 없이 여기저기 출연하게 되다 보니, 이 스타일을 유지하고 있다. 하지만 여름 되면 자를 생각"이라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr