'6살 연하♥' 넉살, 결국 은퇴 선언했다…결혼 4년 만에 결심 "작업 거의 못해' ('라스')

넉살/ 사진=텐아시아 DB

2022년 6세 연하의 비연예인과 결혼한 가수 넉살이 육아와 예능 활동 등으로 완전히 달라진 근황을 전하며 은퇴를 꿈꾼다고 밝혔다.오는 11일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이동진, 안현모, 궤도, 넉살이 출연하는 ‘투머치 TALK GPT’ 특집으로 꾸며진다.넉살은 이날 방송에서 “몇 년째 앨범 작업은 거의 못 하고 있다”라고 고백하며, 음악보다 육아가 우선이 된 근황을 전한다. 그는 “내가 결혼을 했다고?”라며 아직도 인지부조화를 겪고 있는 상황을 털어놓고 항상 은퇴를 꿈꾼다고 밝힌다. 실제로 어느 정도의 자금이 필요할지를 계산해 본 현실적인 은퇴자금 토크가 이어지며 공감을 더한다.이어 넉살은 영화 ‘위대한 쇼맨’과도 같은 꿈을 털어놓는다. 유튜브를 통해 직접 단장이 되어 단원을 모집해 쇼를 만들겠다는 목표를 전한다. 래퍼에서 예능인을 거쳐 ‘쇼맨’을 꿈꾸는 넉살의 상상력이 스튜디오를 웃음으로 물들인다.육아 토크는 리얼 그 자체다. 넉살은 첫째 3살, 둘째 4개월이 된 아들 둘을 키우며 완전히 달라진 생활 패턴을 공개한다. 부부 모두 수면 부족 상태라 “둘 다 좀비처럼 산다”라고 고백하고, 성격이 전혀 다른 두 아들을 비교하며 ‘아들 바보’ 면모를 자연스럽게 드러낸다. 특히 둘째 출산 전 성별을 잘못 알고 있었던 반전 해프닝이 공개되며 현장은 웃음으로 가득 찬다.넉살은 배우 박정민과의 특별한 인연도 언급한다. 그는 박정민이 영화를 준비하며 랩을 해야 했을 때 자신을 모티브로 했다며, 두 사람이 만났던 일화를 밝힌다. 이어 직접 수준급의 랩 시범을 보여 ‘래퍼 본업 모먼트’를 뽐낸다.현재 유튜버, 예능인, 육아인으로 살고 있지만 이제 앨범도 다시 내고 싶다고 전하는 넉살의 이야기는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr