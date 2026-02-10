사진=텐아시아DB

사진=청룡영화상 시상식 중계 영상 캡처

'휴민트' 스틸 / 사진제공=NEW, 외유내강

사진=텐아시아DB

배우 박정민이 '너드미'를 잠시 내려놓고 '설렘'을 입었다. 지난해 가수 화사와의 청룡영화상 시상식 축하 무대에서 보여준 멜로 눈빛에 이어 영화 '휴민트'(감독 류승완)에서는 직진남의 뜨거운 사랑을 보여준다. 다이어트로 체중 감량한 후 비주얼까지 훤칠해진 그는 '섹시한 남성미'까지 추가로 장착했다.박정민은 오는 11일 개봉하는 영화 '휴민트'로 대중을 만난다. 그의 이번 활동이 더욱 기대되는 이유는 지난해 11월 청룡영화상 시상식에서 화사와 축하 무대 이후 한껏 '대세남'의 기세를 타고 있기 때문이다. 박정민이 '휴민트'를 통해서 어떤 얼굴을 꺼낼지 대중의 이목이 쏠리고 있다.박정민은 청룡영화상 당시 '멜로 눈빛' 하나로 좌중을 압도했다. 무대 위 화사를 바라보던 그의 다정한 시선은 생중계 카메라를 타고 안방 1열까지 고스란히 전달됐다. 시청자들 사이에서는 "박정민 유죄", "멜로 한 편 다 봤다" 등 반응이 폭발했다. 화사의 '굿 굿바이' 뮤직비디오에서 '전 남친'으로 연기 호흡을 맞췄던 인연이 '서사 맛집'의 무대로 재탄생한 순간이었다.박정민은 '설렘남'이라는 수식어로 한껏 기세가오른 상태에서 '휴민트'로 스크린 복귀한다. '휴민트'는 블라디보스토크를 배경으로 국정원 요원과 북한 보위성 간부, 그리고 권력의 중심에 선 인물들이 서로 다른 목적을 안고 충돌하는 액션 드라마. 박정민은 북한 국가보위성 조장 박건 역을 맡았다. 박건은 냉철한 판단력과 기민한 행동력을 가진 요원이지만, 사랑하는 여자 채선화(신세경 분) 앞에서는 한없이 무너지는 뜨거운 심장의 소유자다.채선화를 향한 절절하고도 뜨거운 박건의 사랑은 첩보전의 외피를 입은 '휴민트'에 온기를 불어넣는 포인트다. 화사와의 짧은 무대에서 돋보였던 박정민의 그윽한 눈빛은 이번 영화에서 이글이글 타오르는 강렬한 눈빛으로 변모한다. 그간 정통 멜로 연기와는 다소 거리가 멀었던 박정민은 '직진남'의 면모로 관객들에게 낯설지만 반가운 자극을 전한다.박정민은 액션을 통해서도 새로운 얼굴을 꺼내 든다. 합기도를 바탕으로 한 절도 있는 동작과 묵직한 총기 액션을 통해 남성적 매력도 발산한다. 거친 액션과 뜨거운 멜로 눈빛이 어우러지는 박정민의 연기는 관객들을 몰입시킨다.주변에서는 그를 '대세남'으로 치켜세우며 환호하고 있지만, 정작 박정민은 담담하다. 화사와의 무대 이후 쏟아지는 밈들이 자신의 일상에 침투하는 것이 괴로워 SNS에서 '관심 없음'을 눌러버리기도 했다고. 주변에서 "정민이 정말 떴다"고 축하를 건넬 때도, "어디까지 떠야 뜨는 건지 모르겠다"는 농담으로 넘긴다고 한다. '대세남'의 자리를 애써 외면하려는 이유에 대해서는 "(지금의 인기는) 곧 없어질 것"이라며 중심을 잡는 모습이다.'국민 전 남친'의 이미지를 이용해 영리하게 몸값을 올릴 법도 하지만 박정민은 연기자로서 할 수 있는 영역이 넓어진 것에 만족한다며 웃었다. 그는 "15년 동안 고생해온 박정민이라는 배우에게 '설렘' 같은 요상한 단어가 붙었다는 건 감사한 일이다. 외연이 확장된다는 건 좋은 것"이라고 말했다.얄밉지 않은 겸손함, 그리고 실력으로 증명하는 태도. 박정민이라는 배우에게 눈길이 갈 수밖에 없는 이유다. 화사와 신세경을 거쳐 이제는 전 국민의 마음속으로 직진 중인 박정민의 행보가 더욱 기대된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr