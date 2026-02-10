/ 사진제공=넷플릭스

배우 신혜선과 이준혁이 tvN '비밀의 숲' 이후 9년 만에 '레이디 두아'로 재회했다. 두 사람은 오랜 시간이 흘렀음에도 말하지 않아도 통하는 신뢰감이 있었다며, 서로에게 편안하게 의지할 수 있는 호흡이었다고 입을 모았다.10일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 신혜선, 이준혁과 김진민 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 '사라킴'과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 '무경'의 이야기다. 신혜선은 극 중 모르는 사람이 없는 상위 0.1% 브랜드 '부두아'의 아시아 지사장이지만, 정작 그를 제대로 아는 사람은 없는 베일에 싸인 인물 '사라킴'으로 분했다. 이준혁은 그와 관련된 사건을 조사하던 중 그의 모든 것이 가짜임을 알게 되고 집요하게 진실을 파헤치는 형사 '무경'으로 분했다.연출을 맡은 김진민 감독은 '레이디 두아'에 대해 "사람의 욕망을 드라마로 만들었다"며 "그 욕망을 쫓는 사람과, 그 사람을 쫓는 사람으로 꽉 차 있는 드라마다. 보면서 나의 욕망을 마음껏 펼쳐보시면 좋겠다는 생각이 든다"고 소개했다.이준혁과 신혜선은 tvN '비밀의 숲'에 이어 9년 만에 재회하게 됐다. 신혜선과의 호흡에 대해서 이준혁은 "혜선이는 훌륭한 일꾼이자 동료다. 그래서 마음이 편했고, 제가 없는 곳에서도 모든 걸 채워준다"며 "작품이 끝나고 나니 혜선이와 또 한 번 함께하고 싶다는 생각이 들더라. 그만큼 편했고 좋았다"고 애정을 드러냈다. 그러면서 "농담처럼 50대쯤의 성공한 부부로 다시 만나, 귀찮아서 불륜도 안 하다가 마지막에 결국 발을 떼고 밖으로 나가는 엔딩까지 상상해봤다"며 웃음을 자아냈다.신혜선 역시 "'비밀의 숲' 때는 극 중에서도, 사회생활에서도 정말 사회 초년생 햇병아리였다. 이준혁 선배님은 그때 저에게 정말 큰 선배님이셨다"며 "케미스트리를 느낄 여유도 없이 선배님을 따라가기에 급급했다. 고민 상담도 많이 해주셨고, 그때도 지금도 여전히 잘생긴 선배님"이라고 회상했다. 이어 "이번에 다시 함께한다고 했을 때도 여전히 잘생기셨고, 막상 호흡을 맞춰보니 말하지 않아도 아는 신뢰감이 확실히 있더라"며 "알게 모르게 함께한 시간이 쌓여서 그런지, 오랜만에 만나도 자연스럽게 맞춰졌다. 시간을 무시할 수는 없다는 걸 깨달았다"고 말했다.또한 "선배님이 제 눈을 보면서 굉장히 집중해 주셨다"며 "혼자서는 연습하기 힘들고, 상대 배우가 있어야만 성립되는 신들이 많아서 의지를 많이 했다. 그 상대가 이준혁 선배님이라 마음 편하게 의지할 수 있었고, 그래서 더 좋았다"고 덧붙였다. 그러면서 신혜선은 "자주 못 본 친척 사이 같은 느낌"이라며 "멀지만 가깝고 가깝고 먼 그런 느낌이다. 작품 속에서도 그렇고 실제로도 그런 느낌이 있다. 같이 있으면 편하고 그렇다"고 이야기했다.이준혁은 "(신혜선과) 매번 힘든 작품에서만 만나는 것 같다. 서로 구르는 돌 같다"며 "돌처럼 잘 구르다가 우리가 이끼는 안 껴서 만났구나 싶다. (신혜선이) 열심히 한게 계속 보였고 후배기도 하니까 그런 것들이 많이 느껴져서 편안한 게 있다"고 말했다.이준혁은 "촬영 현장이 굉장히 스트레스가 많았다. 하지만 그 스트레스가 건전하고 좋은 것이라고 생각했다"며 "마냥 편하고 즐거운 분위기라기보다는, 현장마다 하나의 미션이 있는 느낌이었다"고 말했다. 이어 "무경이라는 인물이 혼란에 빠지는 과정과, 현장에서 느꼈던 긴장과 스트레스가 자연스럽게 함께 갔던 것 같다"며 "신혜선을 만나는 장면도 후반부에 촬영했는데, 마침내 만나는 순간 그 장면에 대한 긴장감과 스트레스가 모두 섞이면서 굉장히 아프게 다가왔다"고 털어놨다.그는 "혜선이도 아팠고, 저도 아팠다. 얼굴을 마주하는 순간 그동안 쌓여 있던 고통과 감정들이 한꺼번에 맞물리면서 울 뻔했다"며 "드디어 만났다는 감정도 있었고, 여러 가지 복합적인 감정이 동시에 밀려왔다"고 당시를 회상했다. 또한 "모두가 굉장히 열심히 하는 데서 오는 긴장감과 스트레스가 분명히 있었다"며 "그 과정을 지나 답을 찾아가는 시간이 지나고 나니, 지금은 오히려 그 모든 경험이 너무 좋게 남아 있다"고 덧붙였다.마지막으로 신혜선은 이루고 싶은 자신의 욕망에 대해서 "저의 욕망은 굉장히 단순하다"며 "그동안 해보지 않았던 모습들이 있어서, 그 변화가 어색하지 않게 보였으면 좋겠다는 마음이었다. 제가 연기한 사라 킴과 드라마 전체가 자연스럽게 어우러졌으면 좋겠고, 시청자분들이 재밌게 봐주셨으면 한다"고 설명했다. 그러면서 "목표를 굳이 말하자면 순위권에 안착하는 것"이라며 작품에 대한 솔직한 바람도 덧붙였다.넷플리스 시리즈 '레이디 두아'는 오는 13일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr