'유라인' 허경환, 결국 입 열었다…"'놀뭐'·'유퀴즈' 고정, 마음 비우고 있어" ('아근진')[종합]

사진제공=SBS

허경환이 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭', MBC '놀면 뭐하니' 고정 출연에 대해 말했다.지난 9일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에서는 허경환이 게스트로 출연했다. 이날 이상민이 탁재훈, 이수지, 카이로 혼성 그룹 '올드데이 프로젝트'를 결성한 가운데, 허경환이 오디션을 보러 찾아왔다.허경환은 가수로서의 진정성에 대해 “앨범을 한두 개 낸 게 아니다. 이 프로젝트에는 타이트하지 않게 들어올 수 있지 않을까”라고 말했다.탁재훈이 "경환이 너 얼마 전에 (유)재석이한테 붙지 않았어?"라고 하자 허경환은 "그분의 이름 함부로 부르지 말라"고 '유라인'다운 모습을 보였다.카이는 허경환에게 "얼마 전에 '유퀴즈' 대국민 면접 보지 않았나. MC 된 거냐. MC인 줄 알고 갔다던데"라고 물었다. 이에 허경환은 "회사에서 MC로 섭외된 줄 알고 있었다. 면접은 언제 결과 발표날 지 모르겠다"며 "'놀면 뭐 하니'는 목요일 시간 비워두고 부르면 간다. 마음을 비우고 있다"고 말했다.그러면서 "여기는 조금만 비비면 들어갈 거 같다"라고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr