보이넥스트도어/ 사진=KOZ엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 세이브더칠드런과 손잡고 보호대상아동을 위한 의미 있는 캠페인을 펼친다.보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)는 10일 공식 SNS 채널을 통해 세이브더칠드런과 함께 하는 'OPEN THE DREAM DOOR' 캠페인 론칭 소식을 전했다. 이와 동시에 세이브더칠드런은 캠페인 공식 홈페이지를 통해 의미 있는 활동의 시작을 알렸다.보이넥스트도어는 소속사 KOZ 엔터테인먼트를 통해 "원도어(ONEDOOR.팬덤명) 분들과 따뜻한 마음을 나눌 수 있는 캠페인을 함께할 수 있어 뜻깊다. 많은 분들의 소중한 온정이 모여 자라나는 아이들에게 큰 힘이 되길 소망한다"라는 소감을 전했다.'OPEN THE DREAM DOOR'는 보이넥스트도어가 쾌척한 기부금을 바탕으로, 보호대상아동에게 안정적인 수면 환경을 선물하기 위해 기획됐다. 신체, 정서 발달에 중요한 요소인 수면 환경이 충분히 갖춰지지 못한 아이들에게 실질적인 도움을 주는 것이 목표다. 홈페이지를 통해 참여 신청을 한 사람들 중 1000명을 추첨해 수면 조끼 만들기 DIY 키트를 제공한다. 수면 조끼를 완성해 세이브더칠드런에 발송하면 보호대상아동 및 복지 시설에 전달된다. 키트 신청은 10일부터 27일까지 진행된다.보이넥스트도어는 오는 14~15일 일본 페스티벌 'BEAT AX'와 내달 7일 TBS 'CDTV 라이브! 라이브! 봄의 대감사제 2026', 13일 대만 '2026 가오슝 벚꽃 시즌 뮤직 페스티벌' 등에 참석해 전 세계 팬들을 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr