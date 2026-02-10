/ 사진=텐아시아 DB

지난해 4월 함께 매니지먼트를 설립한 배우 차태현과 조인성이 성과급을 지급했다고 밝혔다.SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 배우 차태현이 게스트로 출연한다.이날 스튜디오에는 초특급 게스트로 '진짜 사장'이 된 배우 차태현도 출격했다. 차태현은 최근 20년 지기 절친인 배우 조인성과 매니지먼트 공동 사장이 된 소식을 전했다. 이어 회사 운영이 잘 돼 야심 차게 직원들에게 성과금을 지급했단 사실을 밝혀 MC들의 부러움을 한몸에 받았다.그러나 '초보 사장'답게 차태현은 성과금 지급 후 깜짝 놀란 일화를 공개해 모두의 이목을 집중시켰다. 과연 '초보 사장' 차태현에겐 무슨 일이 벌어진 것일지 관심을 모은다.10일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr