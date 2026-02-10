연예계 최초 법조인 부부라더니…결국 폭로 터졌다 "맺힌 것 많아" ('옥문아')

사진제공=KBS

KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에 ‘연예계 최초 법조인 부부’인 배우 윤유선, 부장 판사 출신 이성호가 출연한다.오는 12일 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서는 결혼 후 25년 만에 처음으로 토크쇼에 모습을 드러낸 윤유선의 남편 이성호가 아내 윤유선의 모든 것을 폭로한다. “20여 년 간 아내(윤유선)에게 맺힌 것이 말도 못하게 많다”라고 밝힌 이성호는 옥탑방 제작진과 사전 미팅에서만 3시간 이상 대화를 나눴다고. 심지어 아내 윤유선과의 동반 출연을 후회한다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이성호는 “혼자 출연했으면 마음껏 이야기할 수 있었을텐데, (아내와 함께 출연해) 그러지 못하게 됐다”라며 녹화 후 귀갓길을 향한 걱정을 내비치기도. 윤유선 남편 이성호는 아내 윤유선과의 에피소드를 A부터 Z까지 모두 공개하며 단독 출연을 간절하게 원했던 이유를 몸소 증명했다는 후문이다.두 사람은 법정을 방불케 하는 부부싸움 에피소드를 공개하며 옥탑방 MC들에게 마라맛 기혼 토크를 선사한다. 아내 윤유선에게 놀부 심보가 있다며 부부싸움 일화를 공개한 이성호는 “서로의 잘못을 인정하고 넘어가야 하는데 (부부싸움할 때는) 내 잘못은 내 잘못이고, 아내의 잘못도 내 잘못이 된다”며 자신만의 고충을 털어놓았다. 심지어 아내 윤유선의 ‘필살 멘트’ 한 마디에 남편 이성호는 싸움을 더 이어갈 수 없었다고. 윤유선이 잘잘못을 따지는 판사 남편 이성호를 향해 “판사 앞에 서게 해줄까”라며 필살 멘트로 맞대응에 나선 이유는 무엇일지 주목된다.생애 첫 부부 동반 토크쇼에 나선 윤유선·이성호의 마라맛 토크 현장은 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘옥탑방의 문제아들’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr