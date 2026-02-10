[공식] 김태호 PD 혹평 쏟아졌는데…박명수→광희, '무도' 멤버 또 모았다 ('마니또클럽')

/ 사진=텐아시아DB

김태호 PD가 연출을 맡은 MBC 예능 '마니또 클럽'이 추가 출연진 라인업을 공개했다. 이 중에는 '무한도전'에서 활약했던 박명수, 광희 등이 포함되어 눈길을 끈다.'마니또 클럽' 회원(출연진)은 총 세 그룹으로 나눠진다. 1차 라인업으로는 추성훈, 노홍철, 이수지, 덱스, 제니가 합류했다. 그러나 시청률은 1회 2.1%, 2회 1.6%로 하락했다. '무한도전' 추격전을 기대하게 했지만, 이도저도 아니라는 혹평을 면치 못하고 있다.10일 '마니또 클럽' 측은 추가 출연진 라인업을 공개했다. 2차 출연진으로는 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈, 윤남노가 이름을 올렸다. 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈이 3차 출연진으로 합류할 예정이다.공개된 2차 출연진은 대세 스타들의 만남으로 기대를 더한다. 매 작품 성공적인 연기 변신을 선보이며 특급 대세 행보를 이어가고 있는 정해인은 '마니또 클럽' 합류로 또 한 번 주목을 받고 있다. '굿데이' 이후 '마니또 클럽'에서는 어떤 색다른 모습을 보여줄지 궁금증을 자아낸다. 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'를 통해 글로벌 대세 배우로 자리매김한 고윤정은 '마니또 클럽'을 통해 첫 고정 예능에 도전한다.'무한도전' 출신 박명수와 웹 예능 '공부왕 찐천재'를 이끄는 홍진경의 합류도 기대 포인트다. 안정적인 연기력과 매력적인 비주얼로 대세 배우로 자리매김 중인 김도훈, '흑백요리사'를 통해 '요리하는 돌아이'로 강렬한 인상을 남긴 뒤 '냉장고를 부탁해'까지 연이어 활약하며 대세 셰프로 떠오른 윤남노의 합류 역시 눈길을 끈다.3차 출연진 라인업의 면면도 화려하다. 그중에서도 배우 차태현과 박보영의 만남은 단연 시선을 사로잡는다. 2008년 800만 관객을 동원한 영화 '과속스캔들'에서 부녀로 호흡을 맞췄던 두 사람이 오랜만에 예능을 통해 재회하며 어떤 케미를 선보일지 궁금증을 자아낸다. 신생 기획사를 설립한 대표이자 32년 차 배우 차태현, 영화와 드라마를 넘나들며 흥행 보증 수표로 활약 중인 '뽀블리' 박보영이 '마니또 클럽'에서 보여줄 활약에 기대가 모이고 있다. 여기에 매 작품 공감 가는 연기를 선보여온 배우 이선빈은 '마니또 클럽'을 통해 특유의 털털한 매력을 유감없이 선보일 것으로 기대된다.프로그램에 활력을 더할 황광희, 떠오르는 예능 기대주로 꼽히는 배우 강훈 역시 예측불허의 예능감을 선보일 출연자로 합류하며 참신한 라인업을 완성했다.추성훈·노홍철·이수지·덱스·제니가 함께하는 '마니또 클럽'은 개별 마니또 미션을 마친 뒤 하나의 팀이 되어 더 많은 이들에게 특별한 하루를 선물하는 '시크릿 마니또'를 예고하며 기대감을 높이고 있다. 시크릿 마니또 미션에서 출연진은 역대급 케미를 선보였다는 후문이다.'마니또 클럽'은 오는 15일 오후 5시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr