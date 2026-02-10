SNS

'하트시그널' 김지영의 결혼식 사진이 추가로 공개됐다.최근 김지영의 메이크업을 담당한 스태프는 자신의 계정에 "피드 도배 해도 모자란 울 지영이의 완벽한 웨딩데이❤️❤️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김지영은 남편 윤수영과 함께 백년가약을 맺는 모습. 임산부라는 것이 믿기지 않을 정도로 가녀린 몸매를 자랑했다. 두 사람은 올 4월 결혼을 하기로 했으나 혼전임신으로 인해 결혼식을 2월로 앞당겼다.김지영은 "재작년의 어느 날 심하게 마음이 요동치는 사람을 만났다"며 "우연인 것만 같았던 모든 일들이 뒤돌아보니 필연처럼 여겨지고, 사소한 것일수록 달려가 나누고 싶은 사람이었다"고 적었다.이어 "함께 수도 없이 많은 날을 산책하며 가까워졌다"며 "함께 걷는 시간은 자연스레 40년 뒤의 미래까지 그려보게 만들더라"고 털어놨다. 그러면서 "그렇게 평생 함께 산책할 사람이 생겼다"며 "신이 납니다, 무엇보다 같이 있는 시간이 정말 재미있습니다, 재밌는 건 정말 중요한 것"이라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr